Horóscopos HOY Mhoni Vidente VIERNES 7 de noviembre: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este viernes 7 de noviembre de 2025? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, la pitonisa cubana te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en materia de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Lee con atención los mensajes de los astros!

Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Tendrás claridad mental para tomar una decisión que has pospuesto por semanas. En el trabajo llega una propuesta o movimiento que te favorece. Evita discutir con alguien cercano, aunque sientas que tienes razón.

Tauro

Un proyecto personal empieza a tomar forma si dejas de depender de la aprobación de otros, según el horóscopo de Mhoni Vidente. Recibirás una llamada o mensaje que cambia tus planes del fin de semana. Tiempo de cuidar tu descanso.

Géminis

Este viernes 7 de noviembre será ideal para cerrar tratos o acuerdos, especialmente si manejas dinero o ventas. En el amor, una conversación pendiente sale a la luz. Mantente diplomático.

Cáncer

Un cambio en la rutina te ayudará a recuperar energía. Buen momento para organizar asuntos financieros. Podrías reencontrarte con alguien que creías fuera de tu vida.

Leo

La suerte se activa con personas nuevas, dice el horóscopo de Mhoni Vidente. Si te ofrecen colaborar o emprender algo, analízalo bien porque te conviene. Deja el orgullo y acepta ayuda si te la dan.

Virgo

Lo que parecía atorado por fin avanza. Noticias positivas en trámites, pagos o procesos laborales. No subestimes una intuición: estará acertada. Una amistad busca reconciliarse.

Libra

Día perfecto para reconciliaciones, encuentros y conversaciones importantes. Una oportunidad relacionada con estudios o viajes podría presentarse. Cuidado con compras impulsivas.

Escorpio

Tu sexto sentido se activa y te guía a tomar una decisión que cambiará tu rumbo profesional. En lo personal, alguien te confiesa algo que no esperabas. No te precipites con respuestas.

Sagitario

Habrá movimiento en tu entorno laboral o familiar que te exige adaptarte. Aunque parezca caos, terminará beneficiándote. Una sorpresa agradable llega por la noche.

Capricornio

Recibirás una propuesta que te impulsa económicamente o abre un camino nuevo. Tus esfuerzos empiezan a verse reflejados. No te aísles: convivir te traerá información útil.

Acuario

Tu creatividad está más fuerte que nunca y puedes aprovecharla para un proyecto personal o para destacar en tu trabajo. Llega un mensaje de alguien del pasado con buenas noticias.

Piscis

Un pago, acuerdo o resolución que esperabas podría destrabarse hoy. En el amor, habrá claridad sobre una duda que llevabas encima. Evita tomarte nada personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui