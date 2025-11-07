Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 8 de NOVIEMBRE: Esto le espera a tu signo con Luna en Cáncer

Ciudad de México.- Este sábado 8 de noviembre de 2025 llega con una energía emocional que invita a hacer una pausa y mirar hacia adentro. Con la Luna aún transitando por Cáncer, el Universo impulsa la introspección, la sensibilidad y la necesidad de atender las emociones que has estado guardando. Desde el tarot, la carta de El Ermitaño guía esta jornada, recordando que las respuestas que buscas no están afuera, sino en tu interior. Es por eso que Nana Calistar tiene un mensaje especial para tu signo; consúltalo aquí antes que nadie.

Consulta en TRIBUNA los horóscopos de este sábado y descubre qué te depara en el amor, el trabajo y el dinero. Si el mensaje conecta contigo, es porque está destinado para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY SÁBADO 8 de noviembre de 2025

Aries

Día para hacer una pausa. Tu mente quiere avanzar, pero tu corazón necesita ordenar lo que siente. No te obligues a estar fuerte todo el tiempo. En el amor, algo que callaste vuelve a la superficie: mejor decirlo que cargarlo.

Tauro

Tu energía se vuelve suave y profunda. Hoy puedes sentir nostalgia o recordar a alguien. No luches con eso, solo obsérvalo. En el amor, una conexión se siente más verdadera cuando te permites vulnerarte.

Géminis

Estás pasando de lo mental a lo emocional, y eso puede incomodarte. Respira antes de explicar o justificar. En lo laboral, algo importante se define en silencio. En el amor, escucha más de lo que hablas.

Cáncer

La Luna en tu signo amplifica todo. Tus emociones están intensas, pero es una oportunidad para sanar. No cargues lo que no es tuyo. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tu corazón está a la defensiva. Suelta el miedo.

Leo

Hoy descubres quién realmente está ahí para ti. No busques atención, busca sostén. En el amor, una conversación honesta puede aclararlo todo. No actúes desde el orgullo, actúa desde el alma.

Virgo

Estás comprendiendo algo profundo sobre ti. Este día te invita a bajar la exigencia emocional. En el amor, alguien podría abrirse contigo de una forma que no esperabas. No analices tanto: siente.

Libra

Tu equilibrio se logra hoy con silencio. Evita dar explicaciones largas o tratar de convencer a nadie. En el amor, lo real se sostiene solo. Si tienes que esforzarlo, no es.

Escorpio

Algo interno se está acomodando. No necesitas respuestas inmediatas. Confía en el proceso. En el amor, la conexión se vuelve más intensa y profunda cuando hablas desde la verdad, no desde el miedo.

Sagitario

Hoy el cuerpo te pide calma y el alma quiere ser escuchada. No corras del silencio, ahí está la claridad. En el amor, una emoción antigua regresa para ser comprendida, no repetida.

Capricornio

Día para suavizar la carga. No todo se resuelve con fuerza o disciplina. En el amor, si quieres cariño, debes permitirte mostrar lo que sientes. Vulnerabilidad no es debilidad.

Acuario

Puedes sentirte un poco distante o introspectivo, y está bien. No expliques tu proceso, vívelo. En el amor, una memoria o un sueño te dice algo importante. Atiende lo que tu alma está señalando.

Piscis

Tu intuición hoy está en su máximo brillo. No busques señales afuera: ya las tienes dentro. En el amor, la conexión se profundiza si permites que la sensibilidad sea tu guía. Lo que sientes es real.

Fuente: Tribuna del Yaqui