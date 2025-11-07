Laura Flores no se guarda nada al hablar de Lalo Salazar y su novia: "Acuérdate, me tiene bloqueada"

Ciudad de México.- El periodista Eduardo Salazar fue recientemente cuestionado por internautas luego de que una testigo hiciera llegar al programa De Primera Mano algunas imágenes donde se le ve muy cariñoso con una misteriosa mujer. Aunque actualmente es un hombre libre de compromisos, muchos consideraron que su nueva relación es una decisión precipitada, ya que apenas han pasado cuatro meses desde su ruptura con Laura Flores.

En una de las más recientes entrevistas de la actriz de melodramas mexicanos con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de 62 años le deseó lo mejor a su ex, aunque volvió a dejar en claro que el comunicador aún la tiene bloqueada: "No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver. Me parece bien que haga su vida”, declaró la actriz.

Cuando se le preguntó sobre su situación sentimental, Flores aclaró que por el momento no está interesada en iniciar una nueva relación. Aseguró que ha intentado conocer personas que se portaron "encantadoras", pero no cree que pronto dé la sorpresa de tener un nuevo compañero de vida. Por lo pronto, los internautas se dividieron en opiniones: mientras algunos opinan que Salazar merece una nueva oportunidad en el amor, otros lo califican de inestable.

Eduardo Salazar confirmó que tiene nueva novia

Lalo Salazar confirma su relación amorosa

“Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada”, escribió Lalo Salazar en sus historias de Instagram: "Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos".

Asimismo, concluyó su mensaje pidiendo respeto hacia todas las mujeres y subrayó que jamás debe hablarse de ellas como si fueran un trofeo. En cuanto a la identidad de su nueva pareja, hasta el momento de la redacción de esta nota continúa siendo un misterio. Sin embargo, este medio se mantendrá atento a cualquier detalle que surja respecto a este nuevo capítulo en la vida amorosa del periodista.

Fuente: Tribuna del Yaqui