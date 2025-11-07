Maltratada e incapacitada, así viviría Silvia Pinal antes de morir; filtran AUDIO al ser agredida

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida primera actriz y productora, Silvia Pinal, habría tenido unos últimos días lamentables, debido a que se cree que podría haber vivido maltratada e incapacitada, debido a que a través de un importante programa mexicano se ha filtrado audio en el que se confirmaría esto, ya que se escucha que sería agredida verbalmente por enfermera a cargo de ella.

El 28 de noviembre del 2024, el mundo del espectáculo se sacudió debido a que se informó que a sus 94 años de edad, la productora del icónico programa, Mujer, Casos de la Vida Real, perdió la vida a causa de su doble pulmonía, vistiendo de un triste luto a su familia y a todo México por su historia en el mundo del espectáculo y también como política. Actualmente, sigue vigente, y por desgracia, las polémicas a su alrededor igual.

Ahora, a casi un año de su lamentable fallecimiento, a través del programa de Todo Para La Mujer, se compartió un audio en el que se escucha como es que la 'Diva del Cine' era maltratada por una enfermera que se encargaba de cuidarla por las noches. Según lo informado por Maxine Woodside, esto habría sido de la última enfermera que se encargaba de ella, despertando los rumores de que sería maltratada en sus últimos días de vida.

Cineteca de las Artes uD83DuDFE3 dedica su altar a Silvia Pinal, una de las grandes leyendas del cine, el teatro y la televisión mexicana. En esta ofrenda celebramos su vida y pasión por los escenarios. ????uD83EuDE79 pic.twitter.com/6gvy4RV6lx — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) October 31, 2025

En el audio filtrado se escucha como la enfermera le grita "silencio" a Silvia, quién al responder "qué" y toser, recibe nuevos gritos en el que le dicen "te callas, por favor", y ante la confusión de la actriz, la enfermera le replica que no deja dormir y que ya debe de callarse: "usted, señora Pinal. Está hable y hable y los de al lado están durmiendo", y pese a que quiso volver a hablar la actriz, la enfermera volvió a hablarle con desprecio con la frase: "¿Ya, ya acabaste?".

Finalmente, en el audio también se escucha como le dice que estaría molestando a todos los demás a su alrededor: "No, todavía no. Usted, ya duérmase porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando", y aunque Silvia quiso hablar, volvió a gritarle "silencio" y la actriz se rindió y concluyó con un "bueno, buenas noches, nos vemos al rato".

#Exclusiva |uD83DuDC94uD83CuDF99? A un año de su partida, sale a la luz un audio inédito de Silvia Pinal donde se escucha a su enfermera maltratarla por las noches. “¡Silencio!”, grita una y otra vez a la diva del cine mexicano… ??uD83CuDFAC#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/YqYK3yxpC4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui