¿No le perdona infidelidad con Irina Baeva? Geraldine Bazán revela porqué no regresará con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen mexicano, Geraldine Bazán, recientemente brindó una entrevista, en la que finalmente ha dejado muy en claro el porqué no regresará a tener una relación amorosa con su exesposo y padre de sus hijas, el galán de melodramas y deportista mexicano, Gabriel Soto, en medio de la locura por su foto juntos, ¿caso es debido a que no le perdona infidelidad con su ex, Irina Baeva?

Después de que en el UpFront de Televisa, Gabriel y Geraldine compartieran una imagen justos y se desataran rumores de que regresarían, tanto la actriz como el galán de melodramas, negaron esto, incluso Bazán declaró que solamente comparten su vida como padres, y nada más: "Siempre será el papá de mis hijas y yo quiero para ellas un padre sano, fuerte, presente. Yo no tuve a mi papá presente durante mi vida, así que para mí es vital que mis hijas lo tengan, y así lo es".

Pero ahora, después de que se topó con reporteros de Venga la Alegría, volvió a ser cuestionada al respecto, a lo que simplemente dejó en claro que ella no piensa en regresar, pero tampoco vivir en conflicto, por lo que siempre estaría en paz y feliz de convivir con su ex por el bien de sus hijas y de ellos mismos: "Ya al final, el bienestar de todos, de los niños obviamente, pero también de cada uno de nosotros".

Ante esto, la actriz de Corona de Lágrimas, declaró que como ser humano es normal que cambien, y destacó que eso era un punto principal, que ambos tomaron cursos completamente diferentes y no tienen sueños, metas y nada en común, que pudiera propiciar una reconciliación: "Yo creo que como seres humanos, vamos también tomando diferentes caminos, van cambiando nuestros ideales, nuestros sueños, nuestras metas

Finalmente, declaró que es importante para ella el darle a sus hijas ese ejemplo de solidaridad entre ellos dos como padres, y ella ve importante y vital caminar de la mano, en paz y siempre desde el amor al lado de Soto para estar todo bien y no dañar a sus hijas: "Yo creo que es importante también caminar siempre de la mano, como una familia bienestar, siempre de los niños, y bueno, mis niñas son lo más importante para nosotros, eso pues es vital".

Geraldine Bazán confiesa la razón por la que descarta una reconciliación con Gabriel Soto.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/sddxJkawJf — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui