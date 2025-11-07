Nominados Premios Grammy 2026: Kendrick Lamar lidera la lista

Ciudad de México.- Kendrick Lamar tuvo una gran noche en la 67ª edición anual de los Premios Grammy en febrero, ganando las cinco categorías en las que competía, incluyendo grabación y canción del año por 'Not Like Us'. Los Premios Grammy 2026, que se celebrarán el domingo 1 de febrero en Los Ángeles, ya tienen a sus nominados oficiales.

Se espera que vuelva a ser un fuerte contendiente en la 68ª edición de los Grammy el 1 de febrero de 2026, cuando podría convertirse en el primer rapero solista masculino en ganar el premio a álbum del año. Pero, primero, están las nominaciones, que se anunciarán el 7 de noviembre. Hace diez años, cuando se lanzó 'To Pimp a Butterfly', Lamar recibió un récord personal de 11 nominaciones (solo una menos del récord que comparten Michael Jackson y Babyface). Este año, podría acercarse a esa cifra.

Lista completa de los artistas nominados a los Premios Grammy 2026

Lista de nominados a los Premios Grammy:

Bad Bunny, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

Hace tres años, 'Un Verano Sin Ti' se convirtió en el primer álbum en español en recibir una nominación a álbum del año. La siguiente producción de Bad Bunny, 'nadie sabe lo que va a pasar mañana de 2023', no fue nominada en esta categoría, pero su más reciente trabajo podría traerlo de vuelta a la contienda y convertirlo en el único artista con dos álbumes en español nominados en el rubro principal.

Justin Bieber, 'SWAG'

Este lanzamiento sorpresa del 11 de julio podría traerle a Bieber su tercera nominación en esta categoría, después de 'Purpose' (2017) y 'Justice' (2022). El álbum de 'R&B' alternativo incluye colaboraciones con Gunna, Sexyy Red, Dijon y Eddie Benjamin. Los votantes del Grammy han sido fans de Bieber por años: Cuatro de sus seis álbumes de estudio anteriores fueron nominados a mejor álbum pop vocal.

Sabrina Carpenter, 'Man’s Best Friend' (Aug. 29)

Carpenter fue nominada en esta categoría el año pasado por Short n’ Sweet. Ahora busca convertirse en la tercera artista en la última década, después de H.E.R. y Taylor Swift en ser nominada a este premio dos años consecutivos. Si lo logra, igualará a los Carpenters (con quienes no tiene parentesco), que recibieron nominaciones consecutivas a álbum del año en 1971 y 1972.

Elton John & Brandi Carlile, '¿Who Believes in Angels'?

Este sería el cuarto álbum nominado de John en esta categoría y el primero desde 'Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy' hace 50 años, además del tercero para Carlile. Esto le daría a John un lapso de 55 años entre nominaciones a álbum del año, un récord superado solo por Tony Bennett, cuyas nominaciones abarcaron 59 años.

Lady Gaga, 'MAYHEM'

Este sería el quinto álbum nominado de Gaga en esta categoría y el primero de pop contemporáneo desde 'Born This Way' en 2012. Gaga ha ganado 14 premios Grammy, pero aún no ha ganado una de las Cuatro Grandes categorías. En abril, encabezó la primera noche de Coachella.

Kendrick Lamar, 'GNX'

Lamar podría convertirse en el primer rapero en recibir cinco nominaciones en esta categoría como artista principal. Actualmente está empatado con Ye (antes conocido como Kanye West), con cuatro nominaciones. Además, sería el primer artista solista de cualquier género en ser nominado por cinco álbumes de estudio consecutivos.

Tyler, the Creator, Chromakopia

El rapero fue nominado en esta categoría hace 13 años como artista invitado en el álbum debut de 'Frank Ocean, Channel Orange'. Desde entonces, ha ganado dos Grammys al mejor álbum de rap como artista principal, con Igor y Call Me If You Get Lost.

The Weeknd, 'Hurry Up Tomorrow'

El superastro fue nominado por última vez a álbum del año hace 10 años con 'Beauty Behind the Madness', pero fue ignorado con sus siguientes cuatro proyectos de estudio. Cuando no recibió ninguna nominación en 2021 por su megahit 'Blinding Lights', anunció un boicot a los Grammy, pero hizo una aparición sorpresa en la ceremonia de 2025. ¿Extenderán los votantes la reconciliación con una nominación aquí?.

Posibles contendientes adicionales

Bon Iver, SABLE, fABLE; Clipse, Let God Sort Em Out; Coldplay, Moon Music; HAIM, I Quit; Jelly Roll, Beautifully Broken; Lorde, Virgin; Tate McRae, So Close To What; Playboi Carti, MUSIC; Kali Uchis, Sincerely,; Morgan Wallen, I’m the Problem. Los artistas pueden recibir dos nominaciones en esta categoría, siempre que al menos una sea con un conominado. Por ejemplo, Kendrick Lamar podría ser nominado tanto por su éxito en solitario 'Squabble Up' como por uno de sus duetos con SZA, probablemente 'Luther'.

Sin embargo, la estrategia más inteligente suele ser presentar tu sencillo más fuerte y evitar dividir votos. Los artistas también pueden presentar diferentes trabajos para grabación y canción del año, como hizo Sabrina Carpenter el año pasado, pero generalmente es mejor apostar por tu carta más fuerte en ambas categorías.

