Polémica en redes por baile de Ángela Aguilar; usuarios lo comparan con el de Cazzu: "Qué miedo"

Ciudad de México.- Ángela Aguilar inició su gira por Estados Unidos, Libre Corazón Tour 2025, en el Pavilion at Toyota Music Factory, ubicado en la ciudad de Irving, en Dallas, Texas. Sin embargo, como ha sucedido desde hace tiempo, las críticas hacia la esposa de Christian Nodal no se hicieron esperar, pues muchos aseguran que ofreció un espectáculo bastante similar al de la trapera argentina Cazzu.

Durante la presentación, como es habitual en ella, lució vestidos tradicionales y contó con la presencia de mariachis. No obstante, el punto que más llamó la atención —y que se volvió viral en redes sociales— fue cuando, durante la interpretación de uno de sus más recientes temas El Equivocado, la acompañó un bailarín que de pronto la tomó de la cintura para que ambos comenzaran a bailar.

Al finalizar la pieza, el hombre intentó entregarle un ramo de rosas rojas, pero la cantante contrario a lo que se esperaba le indicó que se las diera a los asistentes de la primera fila. La controversia surge porque, durante la gira Latinaje de Julieta Emilia Cazzuchelli, uno de los números más destacados también incluía una coreografía de tango con la ex de Nodal y un bailarín, con un estilo teatral similar.

"Lo hace con intención de causar polémica y que la vayan a ver y le den difusión; cada cosa que ella ha hecho es para estar en boca de todos", escribió el usuario @JuanLuna en TikTok. Por su parte, @~Edith aseguró que la joven solo busca parecerse a la rapera: "Ángela no quería a Nodal, quería ser Cazzu. Envidia su autenticidad, su libertad de ser ella misma; pasó de vivir de apariencias con el papá y ahora con Nodal".

Hablemos del bochorno que hizo Ángela Aguilar con ese conciertucho, llevó acarreados, se veía súper económica y hasta imitó a Cazzu, pobre la pelona, ya me da hasta lástima, por cierto, QUIEN LA VISTIÓ? — uD835uDC0AuD835uDC00uD835uDC13uD835uDC08uD835uDC04 ? (@katievelazqz) November 7, 2025

Otro rumor que comenzó a circular en distintas plataformas —e incluso fue abordado por la grafóloga y especialista en lenguaje corporal Maryfer Centeno— es que la nieta de Flor Silvestre no logró llenar el recinto. No obstante, este señalamiento no ha sido confirmado, aunque claro que sí generó numerosas burlas hacia Ángela, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

