¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Supervivencia? Otra lesión y más para este viernes 7 de noviembre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 7 de noviembre queden en zona de riesgo sus compañeras. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo triunfos divididos en sus dos duelos, por lo que esto desataría nuevos dramas, además de que habría otra lesión.

A tan solo unos cuantos días de la sexta eliminación en el reality deportivo de TV Azteca, la cuarta entre las mujeres, las cosas se están calentando, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia, en especial los azules, que no han parado de perder integrantes. Por otro lado, además de las tensiones y peleas, también habrá una nueva emergencia médica que ha dejado en shock a todos y pasaría lo de Aristeo Cazares, otra salida por lesión.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, mientras que buscan ganar y salvar a sus integrantes femeninas, en uno de los circuitos, Paola Peña va a detener la competencia, debido a que va a sufrir un accidente lo suficientemente fuerte para hacer que llamen a los paramédicos del lugar

Los Rojos defendieron con todo su permanencia en la Villa 360. Muchas felicidades Equipo Escarlata. uD83DuDD34uD83CuDFE1uD83DuDD25uD83EuDD73 #ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/ay2pzZrcOs — Exatlón México (@ExatlonMx) November 7, 2025

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 7 de noviembre, se ha dicho que será una victoria de dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero y también el de Mati Álvarez van a tener un triunfo, y aunque no se sabe quién ganará primero, solo se sabe que uno de los dos duelos, será ganado por los azules y otro por los rojos, equilibrando la balanza.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules por primera vez irían en su totalidad a un duelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui