Se cierra un ciclo: Rey Carlos III hace oficial destitución de Príncipe Andrés; le retira sus títulos

Reino Unido, Londres.- Para el Príncipe Andrés ha llegado el momento de cerrar su ciclo como parte de los miembros senior, o trabajadores, de la Realza británica, ya es oficialmente destituido de sus títulos reales, pues su hermano mayor, el Rey Carlos III, acaba de hacer oficial el retiro de sus condecoraciones y por supuesto, de los privilegios que gozaba con ellos, tras su nuevo escándalo con el tema de Virginia Giuffre.

Hace un varias semanas, Andrés volvió al escándalo, pues se filtraron nuevas pruebas en su contra, al haber salido a la luz unos correos del hijo del difunto Príncipe Felipe de Edimburgo, con Jeffrey Epstein, en los que se evidenciaba que no cortó el contacto con él cuando había dicho, es decir, tras conocer su imputación y los cargos en contra de mujeres, además de un extracto de las memorias póstumas de Virginia, en el que asegura esto del ex duque de York: "Él creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento".

Como era de esperarse, el hijo mayor de la Reina Isabel II tomó acciones ante esto, y lanzó un comunicado en el que oficialmente sacó a Andrés de los deberes reales y de la Corona, lo expulsó de Royal Lodge, y por primera vez en siglos a uno de los miembros de la Corona británica se le retiró su título de duque y el de príncipe, por lo que de ahora en adelante solamente será conocido como Andrew Mountbatten Windsor, ya no su alteza real, o duque.

Aunque se anunció que pasaría esto, no ha sido hasta el pasado jueves 6 de noviembre que se hizo oficial, pues el esposo de la Reina Camilla Parker en dicha fecha lo dejó estipulado en papel, ya que apenas en dicha fecha lo firmó en Patentes Reales: "EL REY ha tenido a bien, mediante Patente Real bajo el Gran Sello del Reino, de fecha 3 de noviembre de 2025, declarar que Andrew Mountbatten Windsor ya no tendrá derecho a ostentar ni disfrutar del tratamiento, título o atributo de 'Alteza Real' ni de la dignidad titular de 'Príncipe'".

Cabe mencionar que hasta el momento, Andrés no se ha pronunciado con respecto a que ya oficialmente no es un royal, ni tampoco ante el hecho de que salió de Royal Lodge para cambiarse de residencia.

El Príncipe Andrés de Reino Unido renunció a su título de Duque de York y a sus honores luego de conversaciones con el Rey Carlos III y su familia inmediata pic.twitter.com/anmYuQicrV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui