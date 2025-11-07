¿Silvia Pinal era maltratada antes de morir?, fracasa gira de Ángela Aguilar y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información sobre el medio artístico no para nunca y durante las últimas horas han surgido noticias que han marcado tendencia. Si no te quieres perder los detalles de lo que hacen tus artistas favoritos, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de este viernes 7 de noviembre, conoce porqué se está especulando que Silvia Pinal sufrió maltratos antes de morir, por parte de una enfermera.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Kanye West confirma concierto en México

El artista estadounidense Kanye West dio una gran noticia a sus fanáticos de México, pues anunción que regresará al país con un gran concierto, siendo que tenía más de una década sin cantar en territorio mexicano. El show se realizará el próximo 30 de enero de 2026.

Ángela Aguilar remata boletos de su gira por EU

A unas horas de su concierto en Texas, la mitad de las zonas del recinto donde Ángela Aguilar se presentaría seguían disponibles, a pesar de que se habilitó una promoción para adquirir los boletos. Usuarios de redes sociales han señalado que el show estaba casi vacío y han criticado a la esposa de Christian Nodal.

Silvia Pinal era maltratada antes de fallecer

La actriz Silvia Pinal podría haber sufrido maltratos por parte de su enfermera semanas antes de fallecer, según un audio en el que se escucha cómo la cuidadora le alza la voz durante la noche. La grabación ha causado gran revuelo e indignación entre los fans de la reconocida intérprete.

