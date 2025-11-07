Silvia Pinal: Productor asegura que negligencia médica acabó con la vida de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- El productor de teatro, Iván Cochegrus, recientemente acaba de brindar una entrevista, en la que afirmó que Silvia Pinal, no debía de morir el 28 de noviembre del 2024, sino que sería el día que le darían de alta, pero que por desgracia, hubo una especie de negligencia médica, que al final del día acabó con la vida de la querida primera actriz de Televisa.

A casi un año de la muerte de la 'Diva del Cine' y en medio de los audios filtrados en los que se expone los maltratos que recibiría de una enfermera, el productor de teatro y amigo de la familia, en entrevista para Radio Fórmula, acaba de asegurar que ellos ese 28 de noviembre irían por Silvia para llevarla a casa, pero al final, falleció: "Nosotros un día antes íbamos a recoger a la señora Silvia al hospital, el informe del doctor es 'mañana, la señor Silvia Pinal, vengan por favor a los 9 de la mañana, y por favor vengan por la señora', eso fue lo que se nos informó".

Según lo dicho por él, el problema fue que broncoaspiró y esa condición ocasionó que sus pulmones fallaran y por desgracia le causó el fallo que la terminó por llevar de este mundo, destacando que quería ser cauteloso con sus palabras, pero mencionó que fue por esto que perdió la vida: "Se broncoaspiró la señora, y estaba uno de sus enfermeros a los 4 de la mañana, entonces, pues yo no sé Ernesto, si pudo ser una descuido del mismo enfermero, que se quedó para cuidar a la señora y estuviera bien, y nos la pudiéramos llevar al siguiente día a casa".

#Exclusiva |uD83DuDC94uD83CuDF99? A un año de su partida, sale a la luz un audio inédito de Silvia Pinal donde se escucha a su enfermera maltratarla por las noches. “¡Silencio!”, grita una y otra vez a la diva del cine mexicano… ??uD83CuDFAC#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/YqYK3yxpC4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 6, 2025

Ante esta situación, destacó que los pulmones de Silvia estaban sanos y no eran un problema, pero a causa de esta situación, su condición se agravó a tal punto de que ya no pudo más y su cuerpo terminó por sucumbir a esto y perder la vida sin que nada pudiera hacerse: "Aproximadamente a las 7 de la mañana, yo recibo una llamada del doctor, que quiere ver a todos sus hijos, y yo me comunico con todos, para que fuéramos al hospital todos. Desafortunadamente estaba un enfermero de la casa, y no sabemos si fue un descuido".

Iván aseguro que la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, de no haber broncoaspirado, es muy probable que hoy en dia estuviera todavía en este mundo, por lo que asegura que fue una negligencia médica, aunque no quería acusar a nadie: "Si eso no le hubiera pasado a la señora, no hubiera tenido ese daño que la llevo a partir. Una de las cosas que dijo el doctor Haro, fueron muy claras, que si la señora broncoaspirara no saldría de esa situación, y pues fue lo que sucedió".

Fuente: Tribuna del Yaqui