¿Avril Lavigne, murió? Reportan trágica noticia de la cantante y filtran presuntas pruebas del deceso

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una vez más se ha dicho que Avril Lavigne murió, pues en redes sociales han dado la trágica noticia, e incluso filtrando lo que consideran es la prueba.

Avril, nacida en Belleville, Ontario, dentro de una familia con ascendencia franco-canadiense, desde muy corta edad mostró interés en la música, por lo que con el apoyo de sus padres aprendió a tocar varios instrumentos, y poco a poco fue introduciéndose en el ámbito musical, hasta que en el año del 2002, saltó a la fama gracias al lanzamiento de su primer álbum, Let Go, en el que temas como Skater Boi, la volvieron un ícono del rock punk.

Conforme pasaron los años, su fama fue creciendo, su música y estilo evolucionando hasta ser la 'Princesa del Punk Rock', en el año del 2011 comenzó la surgir la teoría de que la Avril que se veía era una falsa, y que en realidad la primera había fallecido en el año del 2003, justo después de que su abuelo perdiera la vida. Un usuario señaló que su deceso fue por culpa de su depresión y sentirse abrumada por todo el peso de la fama.

Ok, ¿Avril Lavigne murió en 2003? Esta es una teoría ya muy conocida, y ha sido un fenómeno que hasta la misma Avril ha dicho que le afectó mucho, ya que cuando salió a la luz ella estaba pasando por momentos complejos que podían resultar en su muerte. Es una TEORÍA + pic.twitter.com/SVp7i5XwTi — Meredith Gay uD83DuDECB?? (@MerGarza) March 22, 2023

Ahora, en redes sociales se ha vuelto a revivir dicha teoría, debido a que en redes sociales como TikTok, han compartido fotos del antes y del después de la intérprete de Love You When You Hate Me, han reavivado los videos y las fotos que el hombre que comenzó con la teoría, en los que señala las supuestas diferencias en sus rasgos faciales, en la forma de la nariz, la mandíbula y hasta en los lunares de su piel, además, de los ejemplos de su supuesta evolución en la escritura a mano, su vestimenta y su comportamiento frente a las cámaras.

Cabe mencionar que tras 13 años de rumores, la reconocida cantante en el año del 2024, durante una entrevista en el popular pódcast Call her daddy conducido por Alex Cooper, fue cuestionada por esta situación, a lo que ella misma entre risas, declaró: "Quiero decir, es solo gracioso para mí. Por un lado, todos dicen, '¡Oh Dios mío, luces exactamente igual! ¡No has envejecido ni un día!'. Pero luego otras personas dicen, ¿hay una teoría conspirativa de que no soy yo?".

Avril Lavigne una de las mas famosas se dice que murió en el año 2003 tras un suicidio como su fama era tan grande, la cantante no pudo sobrellevarla, sin mencionar que también tuvo que enfrentar la muerte de su abuelo. pic.twitter.com/s5EL1BbSnx — TangGou ???? uD83DuDEE0uD83EuDDF2 (@tanggoucryp) March 7, 2020

