Chihuahua: ¿Un fan pagó 800 mil pesos para que Grupo Firme cantara 'Se fue La Pantera'? (VIDEO)

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Recientemente se hizo viral una situación que, aunque sucedió el pasado domingo 2 de noviembre, recién ahora captó la atención de los usuarios de redes sociales. Circula un video del momento exacto en que un fan, durante la clausura de la Feria Expogan Juárez en Ciudad Juárez, le ofrece a los integrantes del Grupo Firme que interpreten el polémico tema “Se fue La Pantera” a cambio de 800 mil pesos.

Al inicio del show, los espectadores insistían en que cantaran el tema antes citado, pero el vocalista Eduin Caz les respondió que de hacerlo corrían el riesgo de ser multados, ya que, como se sabe, en varios sectores de la República Mexicana se prohíben los narcocorridos. En caso de desacatar las órdenes del gobierno, los cantantes podrían recibir una multa equivalente a 735 mil pesos.

Ante tanta insistencia, Eduin gritó que si ellos estaban dispuestos a pagar la multa, él lo haría: "Yo no los voy a pagar. Si lo vas a pagar, me la aviento en caliente. Si tú vas a pagar los 800 mil pesos, me aviento La Pantera. Tú sabes", externó originario de Culiacán. Para sorpresa de muchos, alguien respondió que estaba dispuesto, generando gran cantidad de reacciones en TikTok y X.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se sabe con certeza si el admirador realmente entregó a los músicos el monto ofrecido; sin embargo, circulan rumores de que sí sucedió, mientras que otros comentan que solo fue una broma de Caz y que jamás aceptaría una propuesta semejante. Por último, el perfil de @SrMiguel_50 afirmó que todo es una confusión, y que lo que animó a Grupo Firme fue que los presentes les aseguraron que en Chihuahua no hay tanto problema con la apología del delito.

Por los comentarios acerca del Grupo Firme, que se dejaron sobornar por un "fanático" para tocar un narcocorrido.

El cantante le pidió 800 mil pesos para cantar la canción.

Y el "fanático" se los pagó.

"Ay, aja, era fanático", dicen las redes.

'La Pantera'

Lo controversial de la canción titulada La Pantera que hicieron famosa Grupo Firme es que narra la vida y posterior muerte de Jesús Esteban Espinoza Velázquez, apodado La Pantera, presunto operador de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, en el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con Infobae, falleció el 31 de agosto de 2014 junto a Alberto Montero Lizárraga y Jorge Humberto Urquiza Portillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui