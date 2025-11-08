¿Confirman romance? Yordi Rosado revela detalles de su real relación con Aislinn Derbez y deja en shock

Ciudad de México.- El reconocido presentador y comediante mexicano, Yordi Rosado, recientemente brindó una entrevista en la que logró dejar en shock a miles de sus seguidores, debido a que en sus declaraciones, decidió romper el silencio y revelar detalles de su relación con la famosa actriz de origen mexicano, Aislinn Derbez, en medio de los rumores sobre esta situación, ¿acaso confirmó un romance?

Como se sabe, Yordi hace poco entrevistó a la hija mayor de Eugenio Derbez, y ciertos momentos y comentarios hicieron que varios de los espectadores de dicha conversación, pensaran que la actriz y el presentador tuvieron una especie de relación sentimental. Ante esta situación, en la reciente aparición de Yordi en la estación de radio mexicana, Exa FM, el comediante ha decidido aclarar la situación.

En la mencionada entrevista de Rosado con Exa FM, estuvo presente uno de los hermanos menores de Aislinn, el reconocido actor y también conductor mexicano, José Eduardo Derbez, el cual lejos de mostrarse molesto con esta situación, decidió bromear al respecto y comenzó a bromear con la posibilidad de que pudiera nacer de ellos dos una inesperada pareja, que finalmente emparente a Yordi con los Derbez.

El expresentador de Otro Rollo entre risas negó rotundamente que haya una especie de romance entre ellos, destacando que como amigo de Eugenio no sería capaz de tener algo que ver con su hija, en especial por el hecho de que no podrían tener una relación amorosa estable y podrían llegar a separarse de una mala manera, por lo que destaca que respeta a la familia demasiado como para hacer esas situación.

Pero, aunque Yordi asegura que no podría pasar nada entre ellos, mencionó que en una ocasión casi la invitaba a salir, a causa de que él pensó que Aislinn le estaba coqueteando, por un pequeño regalo, un reloj, que lo tomó de esa manera, aunque aclara que en realidad no pasó nada: "Un día Aislinn, de la nada, me regaló un reloj. Me dijo 'ten te lo mando, vi que te gustó mucho el mío y te mando uno igual'. Yo dije 'no'. José Eduardo, no le voy a hacer eso a la familia, conozco a tu papá, me llevo muy bien", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui