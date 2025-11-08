Hija de Lola Cortés sale en su defensa y arremete contra Alfredo Adame por ataques en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La joven actriz y cantante, Daniela Romo, mayormente conocida por ser la hija de Lola Cortés, hace un par de horas que dio de que hablar, debido a que no dudó en salir en defensa de su madre, ante la serie de ataques que le lanzó el polémico actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, durante el momento de las nominaciones en La Granja VIP, por lo que arremetió en su contra sin piedad.

Como se sabe, en la Asamblea que se vivió el pasado miércoles 5 de noviembre, la excritica de La Academia, se puso frente a frente con Adame para nominarlo, a lo que le cantó el tema Ese Hombre, la parte en la que dice "es un gran necio, un estúpido engreído, un payaso, falso, vanidoso, inseguro de sí mismo", a lo que él le respondió que la cancelaba por completo, y que era una "“ridícula, lamebotas y mentirosa".

Ahora, ante esta situación, Daniela en una entrevista para TV Notas, al ser cuestionada al respecto, declaró que su madre no es complaciente o aduladora como dijo Adame, sino que ella suele ser justa y analítica, y el actor de Televisa tuvo que decir aquello porque su madre lo sacó de su centro al cantarle: "Creo que le habló de una manera muy educada, porque no fue algo para lastimarlo… lo sacó de su centro al señor Alfredo Adame y era normal que iba a contestar de esa manera".

Con respecto a la situación de llevarse más con aquellos que considera que son los que más ayudan necesitan para ciertas cosas, Daniela mencionó que su madre siempre es como una "mamá gallina" y por eso al ver a Bea a Kim Shantal e incluso a Lis Vega un poco pérdidas, las colocó bajo su ala, porque así es ella: "Mi mamá es como una mamá gallina… adoptó a Bea, a Teo, se lleva con Kim, se lleva con Liz, con Fabiola".

Lola Cortés tuvo una crisis y la atienden los médicos en este momento #LaGranjaVIP pic.twitter.com/ISxdVdBluL — Cotta (@RicardoCotta) November 8, 2025

Con respecto a las criticas del exterior por tener una amistad con Eleazar Gómez dentro del reality show, Romo declaró que su madre conoce al actor desde que era un niño y le tiene un aprecio genuino, además de que no le presta atención a nada de lo que se dice en los medios y las redes sociales: Ella no se mete en chismes, ella no investiga, ella no está leyendo o viendo las noticias, no. Ella ve sus películas de terror, o sea, no hay como quedarse aquí y disfrutar. Entonces, ella no sabe todo lo que pasa con Eleazar"

Con respecto al ataque de ansiedad que sufrió la excritica de Las Estrellas Bailan en Hoy, Daniela declaró que su madre ha luchado contra la ansiedad por años y por eso a veces le es complicado el estar encerrada y vivir todos los enfrentamientos que se viven dentro: "Durante 5 o 6 horas en una casa en el que todos se asesoraron, empezaron a haber muchos problemas, la ansiedad estaba a tope y por eso ella estaba así de '0ya, sáquenla'".

Fuente: Tribuna del Yaqui