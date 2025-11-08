Horóscopos Nana Calistar HOY DOMINGO 9 de NOVIEMBRE: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este domingo 9 de noviembre de 2025 llega con una energía vibrante y expresiva. Con la Luna transitando por Leo, el Universo impulsa la autenticidad, la fuerza personal y el deseo de mostrarse sin miedo. Desde el tarot, la carta de El Mago guía esta jornada con su mensaje de poder y manifestación. Nana Calistar tiene un mensaje especial para tu signo; descúbrelo antes que nadie.

Horóscopos Nana Calistar HOY DOMINGO 9 de NOVIEMBRE

Aries

Vienen días en los que tendrás que poner límites, sobre todo con personas que creen que tu tiempo está a su disposición. En el amor, algo que parecía complicado empieza a aclararse. Si estás en relación, se viene conversación importante que define el rumbo. Cuida tu descanso.

Tauro

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Haz caso a lo que sientes, no a lo que otros te dicen. En el trabajo, algo se acomoda a tu favor gracias a tu constancia. En el amor, un mensaje o llamada inesperada puede remover sentimientos.

Géminis

Hoy te toca expresarte sin miedo. Si algo te molesta, dilo. Si algo te gusta, también dilo. En lo económico se vienen oportunidades que no esperabas, pero deberás moverte rápido. No cargues con problemas ajenos.

Cáncer

Tu corazón está más sensible de lo normal, y eso no es debilidad: es claridad emocional. Deja de cargar con culpas que no son tuyas. En el hogar, armonía que hace bien al alma. Si estás soltero, alguien del pasado podría intentar volver.

Leo

Hoy tu presencia se notará sin que hagas esfuerzo. Aprovecha para cerrar ciclos que ya se venían arrastrando. En lo sentimental podrías sentirte más romántico de lo normal. No mendigues atención: quien te quiere, lo demuestra.

Virgo

Vienen días de organización mental y emocional. Deja de hacerte responsable de todo. En el trabajo te reconocerán algo que hiciste bien y que tú minimizaste. En el amor, paciencia: lo que es para ti llegará sin forzarlo.

Libra

Será un día para recuperar el equilibrio. Si estás pensando en invertir, cambiar, comprar o vender, hazlo después de pensarlo bien, pero no te detengas por miedo. En lo sentimental, se aclara una duda que venías arrastrando.

Escorpio

Tu energía está muy fuerte y podrás atraer lo que quieras si lo afirmas desde la certeza. En lo sentimental, pasión encendida. Si estás soltero, alguien se siente muy atraído por ti. En lo económico, cuida gastos impulsivos.

Sagitario

Hoy tendrás claridad para tomar decisiones difíciles. Estás dejando atrás una versión vieja de ti mismo. En lo sentimental, evita discusiones por cosas mínimas. En el trabajo, reconocimiento, pero también responsabilidad extra.

Capricornio

Te estás volviendo más consciente de lo que mereces, y eso cambia todo. Un proyecto empieza a avanzar después de estancarse. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tú decides si le abres la puerta o no.

Acuario

Será un día para decir lo que guardaste durante mucho tiempo. No te calles más. En el trabajo, creatividad a tope. En lo sentimental, se aclara una confusión. Si estás en relación, vienen acuerdos que fortalecen.

Piscis

Te estás reencontrando contigo mismo. Hoy puedes sentir nostalgia, pero es parte del proceso de sanación. En el amor, alguien te piensa más de lo que imaginas. En lo económico, cuida gastos por impulso emocional.

