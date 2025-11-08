¡Síguenos!
Kristal Silva

¿Kristal Silva se divorcia? La conductora de 'VLA' lanza comunicado molesta sobre su esposo, Luis Ángel

Kristal Silva deja en shock, pues en vivo de 'Venga la Alegría', lanzó un comunicado molesta sobre su esposo, Luis Ángel Lores, ¿acaso se divorcia?

¿Kristal Silva se divorcia? La conductora de 'VLA' lanza comunicado molesta sobre su esposo, Luis Ángel
Kristal Silva arremete contra su esposo en vivo de Venga la Alegría Foto: Internet

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Kristal Silva, recientemente causó un gran shock en redes sociales a los espectadores, debido a que en pleno programa en vivo de Venga la Alegría no tuvo reparo en exponer a su esposo y lanzar un comunicado, con una molestia en su tono, sobre su esposo, Luis Ángel Lores, ¿acaso se divorcia tras 20 años como pareja sentimental ?

El pasado viernes 7 de noviembre, Silva aprovechando su tiempo al aire en el matutino de TV Azteca, lanzó un comunicado hacía su esposo, en el que le recriminó que se sintiera y se viera muy desvelada, debido a que llegó muy tarde a su hogar la noche anterior, pidiendo que le hicieran llegar el clip: "Quiero decirle a mi marido que tiene toda la razón, ayer no llegó temprano, no me podía dormir y por su culpa ando más desvelada de lo normal y si no lo ve, mándenle este clip".

Aunque no habla de un divorcio y es más un reclamo personal y de broma para molestar a su esposo, en el programa sus colegas quedaron sorprendidos y le mandaron mensajes a Luis Ángel, mientras que Sergio Sepúlveda le dijo que ella también siempre llegaba tarde: "Debo recordarte que tu todos los días llegas tarde a la casa porque estás trabajando", a lo que ella respondió: "Pero no es la misma, él se duerme hasta las 12 y yo llego 11:40, ayer él llegó a las casi tres de la mañana".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por Venga la Alegri´a (@vengalaalegria)

Ante esta situación, el video fue compartido en redes sociales, como la cuenta de Instagram, del programa matutino del Ajusco, a lo que Luis Ángel, compartió en uno de sus comentarios el sticker de 'Ludovico P.Luche', en el que dice: "Ya nos exhibiste", que aparece en La Familia P.Luche en el que exponen un momento vergonzoso de este en un restaurante, gritando la frase que se volvió icónica.

Por otro lado, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió un mensaje en el que dice que está agradecida y feliz por las sorpresas que le deparó la vida, lo que llevó a pensar a muchos que está embarazada: "Solo vengo a compartirles lo FELIZ y AGRADECIDA que me siento en estos momentos. Gracias Dios por siempre sorprenderme con tus planes. Bonito fin de semana para todos".

