¿Kristal Silva se divorcia? La conductora de 'VLA' lanza comunicado molesta sobre su esposo, Luis Ángel

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Kristal Silva, recientemente causó un gran shock en redes sociales a los espectadores, debido a que en pleno programa en vivo de Venga la Alegría no tuvo reparo en exponer a su esposo y lanzar un comunicado, con una molestia en su tono, sobre su esposo, Luis Ángel Lores, ¿acaso se divorcia tras 20 años como pareja sentimental ?

El pasado viernes 7 de noviembre, Silva aprovechando su tiempo al aire en el matutino de TV Azteca, lanzó un comunicado hacía su esposo, en el que le recriminó que se sintiera y se viera muy desvelada, debido a que llegó muy tarde a su hogar la noche anterior, pidiendo que le hicieran llegar el clip: "Quiero decirle a mi marido que tiene toda la razón, ayer no llegó temprano, no me podía dormir y por su culpa ando más desvelada de lo normal y si no lo ve, mándenle este clip".

Aunque no habla de un divorcio y es más un reclamo personal y de broma para molestar a su esposo, en el programa sus colegas quedaron sorprendidos y le mandaron mensajes a Luis Ángel, mientras que Sergio Sepúlveda le dijo que ella también siempre llegaba tarde: "Debo recordarte que tu todos los días llegas tarde a la casa porque estás trabajando", a lo que ella respondió: "Pero no es la misma, él se duerme hasta las 12 y yo llego 11:40, ayer él llegó a las casi tres de la mañana".

Ante esta situación, el video fue compartido en redes sociales, como la cuenta de Instagram, del programa matutino del Ajusco, a lo que Luis Ángel, compartió en uno de sus comentarios el sticker de 'Ludovico P.Luche', en el que dice: "Ya nos exhibiste", que aparece en La Familia P.Luche en el que exponen un momento vergonzoso de este en un restaurante, gritando la frase que se volvió icónica.

Por otro lado, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió un mensaje en el que dice que está agradecida y feliz por las sorpresas que le deparó la vida, lo que llevó a pensar a muchos que está embarazada: "Solo vengo a compartirles lo FELIZ y AGRADECIDA que me siento en estos momentos. Gracias Dios por siempre sorprenderme con tus planes. Bonito fin de semana para todos".

Solo vengo a compartirles lo FELIZ y AGRADECIDA que me siento en estos momentos…uD83DuDE4FuD83CuDFFBuD83DuDE4CuD83CuDFFB



Gracias Dios por siempre sorprenderme con tus planes…

Bonito fin de semana para todos. ?? pic.twitter.com/diu9r0OBBg — KRISTAL SILVA (@KristalSilva_) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui