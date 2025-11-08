Megadeth celebra su trayectoria con show final en México; precios de boletos ya disponibles

Ciudad de México.- Megadeth es una banda estadounidense bastante popular que ha estado activa en el mundo de la música desde 1983. Como ya saben los fanáticos, hace poco anunciaron que su último álbum será La parte más difícil de todo esto es decirles adiós, pero eso no es todo, porque también estará acompañado por una gira final en 2026 que, por supuesto, incluirá México.

De hecho, la fecha en que se presentarán en la Arena Ciudad de México será el 10 de mayo de 2026, y lo más nostálgico del asunto es que será el último país que visitarán, donde se despedirán de su público. Evidentemente, quienes estarán presentes son el fundador y vocalista Dave Mustaine, el guitarrista Teemu Mäntysaari, el bajista James LoMenzo y el baterista Dirk Verbeuren.

El grupo dejó muy en claro que no quieren tristezas, porque para ellos esto es una celebración y una manera digna de rendir homenaje a su trayectoria como miembros de Megadeth. Además, confían plenamente en que, a pesar de sus ausencias, sus fans seguirán recordando cada uno de sus temas más memorables, como Symphony of Destruction, Sweating Bullets y Tornado of Souls.

Fotografía de su gira por Reino Unido (Facebook oficial)

De acuerdo con información en línea, los boletos estarán disponibles en Superboletos y en las taquillas de la Arena. No obstante, para los clientes de Banco Azteca la preventa será el 10 y 11 de noviembre a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 12 de noviembre. Toma en cuenta que, como es una ocasión especial, es más que probable que los boletos se agoten rápidamente.

Costo de los boletos de Megadeth:

Cancha VIP: $3 mil 138 pesos mexicanos

Zona Pepsi: $2 mil 887 pesos mexicanos

Amarillo: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Mercado Libre: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Zapata: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Toyota: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Elektra: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Boing: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona McCormick: $2 mil 510 pesos mexicanos

Verde: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Miniso: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Banco Azteca: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Mega: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Sabritas: $2 mil 510 pesos mexicanos

SP Platino: $2 mil 134 pesos mexicanos

SP Oro VL: $2 mil 134 pesos mexicanos

SP Oro: $2 mil 134 pesos mexicanos

SP Platino VL: $2 mil 134 pesos mexicanos

Discap: $2 mil 134 pesos mexicanos

Aqua: $2 mil 134 pesos mexicanos

Morado: $1 mil 757 pesos mexicanos

Cancha Rojo: $1 mil 632 pesos mexicanos

Celeste: $1 mil 381 pesos mexicanos

Gris: $1 mil 4 pesos mexicanos

Gris VL: $1 mil 4 pesos mexicanos

Café: $753 pesos mexicanos

Café VL: $753 pesos mexicanos

Rosa: $628 pesos mexicanos

Rosa VL: $628 pesos mexicanos

Además de ACDC confirmaron para el 2026 a Iron Maiden, Megadeth y Metallica.



Mi tarjeta de crédito. pic.twitter.com/b0dSUMNNDP — Gustavo Libson (@gustlib) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui