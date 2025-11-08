¿Orlando Bloom, infiel? Katy Perry revelaría el impactante motivo de su separación tras 10 años

California, Estados Unidos.- Katy Perry vuelve a ser a sensación, ya que en su más nueva canción, revelaría el impactante motivo de su separación de Orlando Bloom, ¿acaso el actor le fue infiel?

Como se sabe, desde el pasado mes de junio de este año 2025, se comenzó el rumor de que la pareja estaría separada desde hace un par de meses, incluso se dijo que el motivo fue el que Perry se centrara en su nueva gira musical, Lifetime Tour, y él en sus proyectos fílmicos los fue separando. Al inicio ninguno quiso decir nada, pero conforme los señalamientos crecían y se les veía rehaciendo su vida por separado, eventualmente lanzaron un comunicado breve y conciso, dejando en claro que fue tema de ambos.

Pese a que en el comunicado fueron simplemente directos y concisos, asegurando que todo fue en común a cuerdo y en los mejores términos para educar juntos a su pequeña hija en común, Daysi Dove Bloom, mucho se especuló que el motivo real podría haber sido alguna infidelidad, sin embargo, no hay nada que compruebe dicha teoría. Actualmente, Perry ya sale con el exprimer ministro de Canadá, Justin Treaudo, mientras que Bloom seguiría soltero.

Ahora, tras varios meses de esta separación y silencio por parte de ambos, Perry hace unas horas lanzó su tema Bandaids, que según muchos de sus seguidores es un tema dedicado a Orlando, pues en su letra hay frases que harían alusión a que se tuvo que alejar de un amor por su bien, tales como: "Lo juro por Dios, prometo que lo intenté, no dejé piedra sin mover… No fue lo que hiciste, sino lo que no hiciste, estabas ahí, pero no estabas. Probé todos los remedios, bajé mis expectativas, busqué toda justificación, desangrándome lentamente".

Aunque no hace mención específica a nada y hasta el momento no ha salido para decir que se traté de una dedicatoria al actor de El Señor de los Anillos, para sus fans, este tema pudo haber sido una catarsis emocional en la que descargó todo lo que sentía sobre su rompimiento del padre de su hija, tras casi una década de relación sentimental, y que él sería el presunto culpable de ese adiós.

Fuente: Tribuna del Yaqui