Problemas de visa obligan a Christian Nodal a iniciar su tour en EU sin algunos de sus mariachis

Los Ángeles, Estados Unidos.- Christian Nodal sorprendió a su audiencia con una revelación mientras iniciaba su gira por Estados Unidos, al compartir que, lamentablemente, algunos de los integrantes de su mariachi no pudieron acompañarlo debido a que les negaron la visa de trabajo. Aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes están atravesando momentos difíciles con la nueva política migratoria.

"Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Eh, tenemos ya, ¿no?, ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron. Y por eso lo digo. Nos está afectando a todos, así que hay que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que viene aquí con un sueño", externó el intérprete de Botella tras botella.

A continuación, agradeció a todo su personal que sí pudo formar parte de la presentación, además les reconoció su esfuerzo, porque, según él, tuvieron bastante poco tiempo para prepararse. Asimismo, aprovechó para destacar que cada uno de los implicados se está esforzando para que los asistentes reciban un show de calidad. En cuanto a sus fans, una vez que concluyó su discurso le aplaudieron fuertemente.

Nodal ya empezó su gira por Estados Unidos

"Quiero agradecer a parte del Mariacheño, porque tuvimos muy poco tiempo para… Tuvimos muy poco tiempo para prepararnos y le estamos metiendo todo el corazón, toda la pasión para entregarles el mejor show posible", destacó el sonorense, quien cabe destacar no es el único de la familia Aguilar que está en gira, porque también su esposa, Ángela Aguilar, comenzó con una serie de conciertos.

Por último, habló sobre el famoso "Sueño americano", objetivo que por años ha motivado a muchas familias a ir a Estados Unidos a trabajar. Christian señaló que es fundamental siempre estar unidos, no solo los mexicanos, sino todos los latinos, y destacó la importancia de que los privilegios no nublen el raciocinio, porque "la raza latina forma parte fundamental de los Estados Unidos".

Fuente: Tribuna del Yaqui