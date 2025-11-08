Tragedia en 'Exatlón México': Atleta azul sufre terrible accidente y podría abandonar TV Azteca

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Exatlón México ha causado una gran preocupación entre sus millones de espectadores, debido a que pasó una nueva tragedia durante una de las competencias, la reconocida atleta del equipo azul, Paola Peña, mientras que estaba en el circuito sufrió un terrible accidente, en el que tuvieron que llamar al médico y enviarla de emergencia al hospital, por lo que se ha comenzado a especularse que la haría abandonar TV Azteca.

El pasado viernes 7 de noviembre, los azules y los rojos se enfrentaron por dos de las tres competencias para la Supervivencia, la cual define que competidora, siendo semana de mujeres en riesgo de ir a Duelo de Eliminación, va a ser la que quede en zona de riesgo y deba de luchar por su lugar en el reality deportivo de la empresa del Ajusco. Hasta ese momento, solo estaba Valery Carranza en peligro por su derrota el pasado martes 4 de noviembre.

En la primera competencia para la Supervivencia, el equipo de Koke Guerrero logró la victoria sin inconvenientes, pues aunque por un momento se pensó que el equipo de Mario 'El Mono' Osuna, iba a remontar y enviar a una segunda mujer azul al Duelo de Eliminación, los azules pudieron reponerse y ganar. Sin embargo, en la segunda competencia, los celestes vivieron momento complicados ante el accidente de Paola en el circuito de la cubierta.

Paola estaba compitiendo en contra de Mati Álvarez y cuando iba a bajar por las escaleras, dio un pequeño salto, pero al momento de caer, terminó en el suelo y alzando la mano para pedir asistencia médica, gritando del dolor. Cuando Mati se acercó a ver que pasaba, Paola declaró que le dolía la rodilla y justo cuando la asistencia médica llegó a su lado, ella le pedía que no le tocaran la rodilla que le dolía mucho y no podía ni moverse.

Dado al dolor y los gritos que daba la atleta, los médicos decidieron enviarla al hospital para hacerle una serie de estudios y determinar si era algo como Doris del Moral, que solo necesitó un par de semanas de descanso, o si como Aristeo Cazares que tuvo que regresar a México y abandonar la competencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui