Tras luchar en contra del cáncer, Kate Middleton y Príncipe William sufren lamentable muerte

Londres, Reino Unido.- Después de enfrentar una dura lucha contra el cáncer, la querida royal británica, Kate Middleton, y su esposo, el Príncipe William, de nueva cuenta se encuentran con un profundo pesar, debido a que han sufrido la lamentable muerte de una de las personas que más respetaban y querían en el mundo, el superviviente del Holocausto de 95 años de edad, Manfred Goldberg.

Desgraciadamente, el pasado 6 de noviembre del año en curso, se informó que Manfred había perdido la vida a sus más de 90 años, en paz en su hogar en el Reino Unido, donde vivió los últimos años de su vida, y fue uno de los supervivientes al Holocausto que estuvo presente en las conmemoraciones y dio muchas pláticas sobre los horrores de esos momentos, la incertidumbre y el dolor de las familias separadas a la fuerza.

Ante esto, los Príncipe de Gales emplearon sus redes sociales para lamentar la partida de Manfred, al cual consideraban un amigo, además de ser una figura sumamente respetados por ellos, por lo que en su mensaje de adiós, externaron los logros y lo admirable que veían en Goldberg: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Manfred Goldberg. Tras acompañarlo en una visita a Stutthof, fuimos testigos directos de su extraordinaria fortaleza, entereza y dedicación a compartir su historia".

De la misma manera, declaró que fueron testigo de la manera en la que no "Su incansable trabajo para educar a los jóvenes sobre el Holocausto nunca será olvidado".

Cabe mencionar que en el año del 2017, cuando los antiguos duques de Cambridge realizaban su tour por Polonia, visitaron el campo de concentración de Stutthof, que fue uno de los últimos en ser liberado al final de la Segunda Guerra Mundial y donde se estima que perdieron la vida entre 63 y 65 mil prisioneros, conociendo así a Manfred, escuchando sus relatos sobre su manera de sobrevivir. En el año del 2021, Kate se mostró conmovida por este relato y desde entonces trabajaron en varias ocasiones juntos para honrar a los caídos.

