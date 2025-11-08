"Vayan a mi boda": Ángela Aguilar anuncia fecha oficial para su boda religiosa con Christian Nodal

Irving, Texas.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, recientemente logró dejar en completo shock a miles de sus fans, debido a que en una reciente reunión con sus seguidores, anunció la fecha en la que se va a realizar su boda religiosa con su esposo, el también cantante de origen sonorense, Christian Nodal, en medio de ataques y controversias, pidiendo a sus seguidores que vayan a su boda.

A tan solo dos meses de anunciar su separación de Cazzu y de confirmar su relación sentimental con la hija menor del reconocido cantante, Pepe Aguilar, Christian se casó por lo civil con Ángela, el 24 de julio del 2024. Como era de esperarse, dada a la premura de todo, muchos los criticaron y le lanzaron hate en redes sociales, que se ha prolongado aún hasta el día de hoy siguen recibiendo, pero del que tratan de no hacer caso.

El pasado viernes 7 de noviembre de este 2025, Aguilar tuvo un concierto en Irving, Texas, como parte de su nueva gira musical, Libre Corazón Tour, y aunque muchos se enfocaron en el hecho de que no llenó el recinto, también hay videos en los que se le ve fuera del lugar en el que realizó su concierto, mientras que saluda a varios de los asistentes y firma varias de las cosas que le acercan, además de responder a sus saludos.

Mientras que estaba saludando, dejando que la grabaran y tomándose fotos con algunos de los fans, uno de ellos le cuestionó respecto a su marido, el intérprete de Dime Cómo Quieres, y si había fecha para su unión ante los ojos de Dios, declaró que sí y los invitó a asistir, pues será en el mes de mayo del 2026, causando una gran sorpresa entre los asistentes: "Vayan a mi boda, me voy a casar, en mayo… por la iglesia".

De la misma manera, otro de los fans que estuvieron presentes en el concierto en Texas, le cuestionó directamente si podría ser el padrino de la ceremonia, la joven creadora de temas como Gotitas Saladas y Abrázame, respondió que eso lo tenía que ver con su marido y ver si lo dejaba tomar ese puesto, sin dar mayores detalles al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui