¿Acaba la pesadilla azul en 'Exatlón México'? Filtrarían quién sería eliminada HOY domingo 8 de noviembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el sexto ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a una de las atletas. Ante esto, según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría tres coloradas y una azul en competencia, y al parecer saldría finalmente acabaría la pesadilla azul, en la emisión de este domingo 9 de noviembre del 2025, y saldría una roja.

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que habrá sorpresas, y que al parecer, tras perder cinco de sus participantes, ahora, Valery Carraza, lograría salvarse y dejaría fuera a una mujer roja.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 9 de noviembre, para colocar en riesgo a la cuarta atleta femenil de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Koke Guerrero, agregando a la eliminación a una tercera integrante de los rojos, que supuestamente sería Ella Bucio, Edna y Thayli, pues pese a su evolución en competencia, seguirían siendo las de menor rendimiento en los rojos.

¡Llegan los relevos! Los dos grandes equipos se enfrentan, pero Doris y Leo forman una dupla que les beneficia hacia el triunfo.



Exatlón México Lunes a viernes, a las 7:00 PM. por Azteca UNO.

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero aseguraron que en esta ocasión, los azules no van a perder a la aparente única chica en ese Duelo de Eliminación, que es Valery, y los rojos perderían, aparentemente a Edna. Por otro lado, con el tema de Paola Peña, siguen sin darse información, por lo que sigue desconociéndose si se va por lesión o se quda.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían perder un elemento más.

