¿Addison Rae escribió con ChatGPT su agradecimiento a los Grammy? Fans aseguran que es 'fake news'

Ciudad de México.- Addison Rae es una actriz y cantante estadounidense que saltó a la fama tras comenzar a subir videos en TikTok. Sin embargo, la reciente controversia que enfrenta no tiene relación con su carrera en la industria de Hollywood, sino con un curioso incidente ocurrido después de que la estrella decidiera agradecer a sus seguidores por su nominación a Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy 2025.

"Muchísimas gracias por la nominación. Todavía estoy temblando de la emoción. Llevo años soñando con esto, desde hace unos 7 u 8 años. Es increíble que por fin haya sucedido. Los ama, Addison Rae. Probablemente futura ganadora", escribió la celebridad en Instagram. No obstante, la publicación desapareció al poco tiempo, posiblemente porque incluía una línea adicional que llamó la atención: "chatgpt, ¿puedes corregir la gramática pero mantener la esencia, por favor?".

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la joven de 25 años no se ha pronunciado sobre el asunto. No obstante, en redes sociales el tema generó un intenso debate: algunos opinan que no tiene nada de malo, ya que gran parte de las personas utiliza herramientas de inteligencia artificial, mientras que otros consideran preocupante que incluso las celebridades dependan casi por completo de la tecnología.

Captura de pantalla que supuesta demuestra que sí uso IA (créditos: @DropPopNet)

Dado que la noticia surgió en medios locales, los seguidores de la artista han negado rotundamente que esto haya sucedido. En redes sociales expresaron su molestia, asegurando que Addison jamás ha usado esta herramienta y exigiendo que dejen de inventarle polémicas: "Odio estas cuentas de sátira porque nadie aquí es lo suficientemente listo como para entender que no es real. No, ella no haría eso, jod*r", escribió el usuario @DILFBAlT en X (antes Twitter).

Cabe recordar que en una entrevista concedida en junio de 2025 para el programa Feeding Starving Celebrities con Quenlin Blackwell, Rae afirmó que nunca había utilizado ChatGPT. Cuando se le preguntó sobre el uso de la inteligencia artificial, la artista se rió ante la idea de emplearla para componer canciones o redactar textos, ya que, según explicó, su estilo consiste en mantener su información personal y asegurarse de que todo lo que publique provenga directamente de ella.

