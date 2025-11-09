¿Alfredo Adame o Alberto del Río? Quién sería el cuarto eliminado de 'La Granja VIP', según encuestas

Ciudad de México.- Después de las polémicas y enemistades con la nominación, salvación y traiciones, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería el cuarto eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que la única mujer en placa debe de respirar aliviada, pues en esta ocasión, las encuestas se inclinan en contra de 'El Patrón', como quién será el cuarto eliminado, según las encuestas.

El pasado miércoles 29 de octubre del año en curso, se realizó la cuarta Asamblea, que es donde los concursantes se reunión en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, los nominados resultaron ser Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez, Alfredo Adame y Alberto del Río.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 6 de noviembre, la salvación fue ganada por el actor de Atrévete A Soñar, quién además de sacarse del riesgo, la noche del pasado viernes 7 de noviembre, en la noche de la traición, el galán de melodramas salvó a la exactriz de Televisa, Manola, colocando a Jawy Méndez en su lugar.

Ante esto, en la cuenta de X, antes Twitter, de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible eliminado, que es una genuina sorpresa para muchos. En cuanto a la encuesta, según lo que arrojan los resultados, en primer lugar para ser salvado está Adame con el 37 por ciento a favor, en segundo lugar está Cortés con el 22 por ciento, en tercer lugar está Alberto con el 21 por ciento, mientras que Méndez está en último lugar con el 20 por ciento, lo que lo haría el cuarto eliminado.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, además de que al haber un resultado con tan poca diferencia de votaciones entre el menos votado y el tercer lugar, todo podría cambiar y al final ser el luchador de la WWE el eliminado o incluso Lola.

Fuente: Tribuna del Yaqui