Christian Nodal estaría dispuesto a enfrentar a Cazzu en tribunales por la custodia de su hija

Ciudad de México.- Christian Nodal se encuentra bastante ocupado con su gira por Estados Unidos y en los preparativos de la supuesta boda religiosa con su esposa, Ángela Aguilar. Sin embargo, como ya es habitual en esta pareja, jamás hay calma, pues ahora surgió un nuevo y fuerte rumor que, por supuesto, incluye a la reconocida trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Se trata de una llamativa predicción de la astróloga cubana Mhoni Vidente. En esta ocasión, el turno fue para el sonorense, ya que, según la vidente, él estaría planeando demandar a Cazzu con el objetivo de obtener la custodia parcial de su hija Inti. Al parecer, el intérprete del regional mexicano considera que la madre de la pequeña no brinda los cuidados adecuados a la niña de dos años.

"Él está planeando quitarle la patria potestad a Cazzu, alegando que no la cuida, que no la saca, que no tiene adultos responsables que la acompañen en sus viajes", afirmó Mhoni. Cabe recordar el apoyo que recibe la joven artista por parte de sus suegros, quienes, según se comenta, no están de acuerdo con las decisiones de Nodal respecto a su nieta ni con la postura que ha tomado frente a la madre de la menor.

Aseguran que Nodal planea obtener la custodia de su hija

De hecho, la especialista también dejó muy claro que aún falta bastante para que se resuelva el conflicto entre Christian y su ex. A su vez, le recomendó a La Jefa del Trap que lleve "la fiesta en paz", pues, a pesar de todo, ese hombre es el padre de su hija y es un vínculo que no se romperá. Una sugerencia con la que muchos internautas coinciden es que, para Mhoni, lo más sensato sería que ambos adultos se sienten a dialogar sobre sus diferencias: la supuesta infidelidad, los temas económicos y, por supuesto, lo relacionado con Inti.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/ab1h4Yvtr6 pic.twitter.com/6WFh0dTt1f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Lo más llamativo es que, según la vidente, quien presuntamente demandará primero será Cazzu: "Se viene la madre de todas las demandas entre ellos, un pleitazo que va a estar fuerte. Y como siempre, los únicos que ganan son los abogados", sentenció Mhoni. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado públicamente sobre este asunto en particular.

Fuente: Tribuna del Yaqui