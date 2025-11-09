Creadores de 'Stranger Things' desmienten rumores de acoso entre Millie Bobby Brown y David Harbour

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unos días, como informamos en TRIBUNA, comenzó a circular un intenso rumor basado en datos publicados por Daily Mail y Page Six, según los cuales la actriz Millie Bobby Brown habría sufrido acoso e intimidación por parte de su compañero de reparto David Harbour. Aunque durante todo este tiempo ninguno de los involucrados se había pronunciado, ahora los hermanos Duffer, creadores de la famosa serie de Netflix Stranger Things, que tras cuatro temporadas se aproxima a su final, hablaron al respecto.

Algunos medios se dieron cita en la alfombra roja del TCL Chinese Theatre de Hollywood para el estreno mundial de la quinta parte de la exitosa serie que catapultó a Millie Bobby Brown a la fama. Matt y Ross Duffer fueron cuestionados sobre este asunto en particular y, aunque enfatizaron que no pueden abordar temas personales del elenco, compartieron que durante estos diez años todos se consideran "una familia".

Los creadores estadounidenses subrayaron que nada es más importante que fomentar un ambiente seguro y positivo para cada miembro del proyecto. Estos productores han estado detrás de películas como Hidden (2015) y de la serie de televisión Wayward Pines, y actualmente mantienen un contrato de cuatro años con Paramount para desarrollar nuevo material cinematográfico y televisivo.

Ambos actores fueron vistos muy alegres

Otra postura

El director y productor ejecutivo Shawn Levy, durante un encuentro con The Hollywood Reporter, señaló que el compromiso del área de producción siempre será garantizar el bienestar del equipo, lo que incluye crear un entorno respetuoso donde los actores y cualquier persona a su cargo se sientan seguros. Destacó, además, que en su opinión los titulares difundidos sobre este tema son "inexactos".

En cuanto a la supuesta tensión entre Millie Bobby Brown y David Harbour, esta no se reflejó durante el evento, ya que ambos posaron juntos ante las cámaras, sonrientes, y Harbour incluso colocó su brazo sobre la cintura de la joven, mostrando que mantienen una buena relación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Netflix no ha emitido ninguna postura respecto a esta polémica.

