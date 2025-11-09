El Zócalo se ilumina con la música de Juan Gabriel: 170 mil asistentes viven una noche inolvidable

Ciudad de México.- La noche del sábado 8 de noviembre fue muy especial para los fanáticos del Divo de Juárez, pues, según la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, miles de personas asistieron a la proyección del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo capitalino. A pesar de haber fallecido hace nueve años, el músico continúa siendo uno de los artistas más queridos por el público mexicano.

De hecho, Brugada Molina compartió una publicación sobre el evento en su perfil de X (antes Twitter): "170 mil personas vivimos una noche inolvidable recordando a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, gracias al apoyo de @NetflixLAT. Bailamos, cantamos y celebramos juntas y juntos, porque en la #CapitalDeLaTransformación la cultura es un derecho y se vive en el espacio público, abierta para todas y todos", expresó.

Quienes acudieron a la Plaza de la Constitución pudieron disfrutar del espectáculo desde tres ángulos diferentes, ya que se instalaron pantallas gigantes en distintos puntos del lugar. Entre las canciones que se proyectaron estuvieron Hasta que te conocí, Amor eterno y Por qué me haces llorar. La alegría se mezcló con la nostalgia entre los asistentes, quienes recordaron con emoción la pérdida de un artista tan inigualable.

El homenaje comenzó a las 20:00 horas y tuvo una duración aproximada de hora y media. Su cierre fue especialmente emotivo, pues apareció el Mariachi Estrella de América, que interpretó un repertorio con los temas más representativos de Juan Gabriel. Durante la proyección El Divo Bonito Cam se mostraron los rostros del público, y algunos en realidad no pudieron contener las lágrimas.

Como toque final, fuegos artificiales iluminaron el cielo de la capital. Además, el Gobierno de la Ciudad de México montó una galería fotográfica con material del archivo personal de Juan Gabriel, disponible hasta el 13 de noviembre de 2025 en el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora, y hasta el 21 de noviembre de 2025 en la estación del Metro Bellas Artes.

Fuente: Tribuna del Yaqui