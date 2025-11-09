Hijo de AMLO y Molotov se enredan en discusión pública por la Cuarta Transformación y el rumbo del país

Ciudad de México.- Entre la banda mexicana Molotov y José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, han existido algunas diferencias, las cuales comenzaron cuando los músicos celebraron sus 30 años de carrera en el Palacio de los Deportes. Durante el evento, uno de los integrantes se expresó duramente sobre la Cuarta Transformación: "Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Que ch*ngu*n a su madre! Estamos aquí porque somos mexicanos, queremos este país, aunque cada vez nos va un poco peor".

Sin embargo, en aquel entonces José Ramón no permaneció indiferente y un día después respondió a través de la misma plataforma X (antes conocida como Twitter). En su mensaje, arremetió no solo contra Poncho, sino contra todo el grupo. El también funcionario los calificó de "desubicados", "convenencieros" y comentó que hace bastante tiempo dejaron de ser relevantes.

"No sabía el contexto de eso de 'Éramos un país bien chingón'. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de @MolotovBanda dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México", escribió en su perfil el empresario, quien también es primogénito de Rocío Beltrán, primera esposa de López Obrador.

José Ramón López Beltrán con su familia

Le responden

Por su parte, el bajista y vocalista de Molotov, Juan Francisco Ayala, mejor conocido como Paco Ayala, también respondió a José Ramón López Beltrán, y lo hizo con su estilo característico. No obstante, el tono utilizado generó diversas reacciones en la red social de Elon Musk, ya que algunos consideraron sus palabras una falta de respeto que incluso superó la manera en que el hijo de AMLO se refirió a ellos.

Ya vi que nos escribió el panzón millonario!! Jaja de mega fan a Chairo/idiota! Todos los políticos absolutamente toda valen verga pero tu papá más que todo juntos!! — Paco Ayala (@Ayalagarras) November 8, 2025

"¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario! Jaja, de mega fan a Chairo/idi*ta. Todos los políticos, absolutamente todos, valen ver*a, pero tu papá más que nadie juntos!", dice el mensaje. Hasta el momento, el aludido no ha respondido, pero en TRIBUNA daremos especial seguimiento a este asunto, que sigue provocando numerosos comentarios de disgusto hacia los tres involucrados y también hacia los demás integrantes de la banda.

Fuente: Tribuna del Yaqui