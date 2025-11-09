Horóscopos Nana Calistar HOY LUNES 10 de NOVIEMBRE: Mensaje del Universo para iniciar semana con Luna en Leo

Ciudad de México.- Este lunes 10 de noviembre de 2025 llega con una energía de cambio y movimiento. La jornada está marcada por la influencia de la carta del tarot La Rueda de la Fortuna, que anuncia giros importantes, avances inesperados y la posibilidad de que algo que estaba detenido finalmente se destrabe. Además, la Luna transita de Leo a Virgo, creando un contraste energético significativo. Nana Calistar tiene un mensaje especial para tu signo en este día de movimientos y definiciones.

Aries

Te viene un cambio importante en lo laboral o económico. No te asustes si las cosas se mueven rápido, es el Universo acomodando lo que te corresponde. En el amor, alguien quiere hablar contigo y aclarar algo pendiente. Evita discusiones por orgullo.

Tauro

Hoy entenderás por qué algo no funcionó antes: no era el momento. Se viene una oportunidad que habías esperado, pero tendrás que arriesgar un poco. En el amor, deja de idealizar, observa lo que realmente se ofrece.

Géminis

Día para tomar decisiones que venías posponiendo. No busques aprobación, haz lo que te dé paz. En lo sentimental, una conversación puede cambiarlo todo. Si estás soltero, alguien se acerca con interés sincero.

Cáncer

La energía te pide dejar de cargar con emociones que no son tuyas. Hoy puedes soltar un peso emocional. En el trabajo, se reconoce tu esfuerzo. En el amor, no regreses donde ya te lastimaron por “costumbre”.

Leo

Tu energía inicia el día con mucha fuerza, pero conforme avance, necesitarás más calma. No te sientas obligado a demostrar nada a nadie. En lo sentimental, alguien quiere acercarse, pero tú decides si lo permites.

Virgo

La Luna te favorece por la tarde, dándote claridad mental. Día perfecto para organizar, limpiar, poner orden interno y externo. En el amor, si algo te incomoda, dilo. Deja de hacerte el fuerte y aprende a pedir apoyo.

Libra

Hoy podrías sentirte entre dos opciones o dos caminos. La indecisión puede agotarte, pero escuchar tu cuerpo te dará la respuesta. En lo sentimental, una relación se fortalece si hay honestidad. No huyas del compromiso emocional.

Escorpio

Día de transformaciones que te benefician. Algo que parecía pérdida se convertirá en ganancia. En el amor, pasión que se intensifica. Pero cuidado con los celos y con querer controlar todo. Suelta para que fluya.

Sagitario

La vida te está pidiendo madurez en decisiones importantes. No todo es juego. En lo laboral, se abre una puerta que cambiará tu rumbo. En lo sentimental, evita hablar desde la impulsividad; puedes arrepentirte.

Capricornio

La estabilidad que has buscado está más cerca de lo que crees. Hoy puedes recibir una noticia o propuesta que te dará tranquilidad. En el amor, deja que te cuiden también. No todo depende de ti.

Acuario

Día para poner límites, especialmente con personas que quieren tu energía pero no te ofrecen equilibrio. En lo sentimental, alguien quiere acercarse, pero observa hechos, no palabras. Se viene claridad.

Piscis

La nostalgia puede aparecer de golpe, pero será para liberar algo que ya no necesitas cargar. En lo laboral, creatividad en aumento. En el amor, una conexión profunda puede intensificarse si te permites sentir sin miedo.

