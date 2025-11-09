"Juli… mi bebé eterno": El mensaje y las FOTOS con los que Julián Gil celebró el matrimonio de su hijo

Delaware, Estados Unidos.- Este pasado sábado 8 de noviembre, el actor y modelo argentino Julián Gil vivió una de las experiencias más conmovedoras para cualquier padre, pues su hijo Julián Gil Jr., fruto de su relación con María Hilda Rivera, contrajo matrimonio. Por supuesto, el famoso no dudó en pronunciarse en redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras. En TRIBUNA te contamos todos los detalles.

"Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida: tu boda. Verte dar este paso me llena de orgullo y amor. Te deseo una vida plena, con respeto y sueños cumplidos", escribió el artista de 55 años en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde aparece sonriente al lado del joven. Según información extraoficial, Julián Jr. se casó con Mikaela, quien, de acuerdo con algunas historias compartidas por los invitados, lució un hermoso y tradicional vestido de novia.

Aunque el empresario mantiene una buena relación con Nicolle Alejandra y Julián Jr., la situación es diferente con su hijo menor, Matías, a quien procreó con la actriz venezolana Marjorie de Sousa. De hecho, en una reciente entrevista para el programa Hoy, el intérprete confesó que lleva más de ocho años sin ver al pequeño y que desconoce el motivo por el cual su madre no le permite convivir con él.

Julián Gil y su hijo

La boda

Cabe mencionar que sobre la vida personal de Julián Gil Jr. se conoce poco, ya que, al igual que su hermana Nicolle, prefiere mantener un perfil bajo. En cuanto a la ceremonia, el fotógrafo José Devillegas reveló que se llevó a cabo en Delaware, Estados Unidos. Aparentemente, fue un evento íntimo y cerrado, con pocos asistentes, dando prioridad a los familiares más cercanos de los recién casados.

El mensaje de Julián Gil

"Juli… mi bebé eterno, mi eterno número 10. Desde el momento en que llegaste a mi vida supe que había nacido mi jugador estrella: el que vestiría la camiseta de la vida con orgullo, pasión y corazón. Hoy miro atrás y recuerdo tus primeros pasos, tus primeros entrenamientos… cuando apenas podías caminar, pero ya querías patear todo lo que se cruzaba. Y ahora, 30 años después, estás entrando al campo para el partido más importante de tu vida: el del amor y la compañía junto a la mujer que amas", expresó el actor en otra publicación, en la que también compartió un par de entrañables fotografías.

Fuente: Tribuna del Yaqui