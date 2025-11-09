Los 'Gremlins' vuelven para hacer sus travesuras en el cine: Lo que debes saber de la secuela para 2027

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de más de dos décadas de la última entrega, ahora se ha confirmado el regreso a la pantalla grande de los monstruos más traviesos y divertidos de la comedia del terror. En días recientes, Warner Bros. informó que producirán una nueva película de una de las franquicias más emblemáticas del cine fantástico de terror: Gremlins.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, anunció oficialmente el inicio del desarrollo de este proyecto que tentativamente llevará el título de Gremlins 3 y que se estrenará el 19 de noviembre de 2027. La película será dirigida por Chris Columbus, guionista de la cinta original y responsable de éxitos como Home Alone y Harry Potter y la piedra filosofal. Columbus también coescribirá el guión junto a Zach Lipovsky y Adam B. Stein, conocidos por su trabajo en Final Destination: Bloodlines.

Steven Spielberg, quien produjo las dos entregas anteriores a través de Amblin Entertainment, regresa como productor ejecutivo, supervisando el desarrollo creativo y garantizando la fidelidad al espíritu de la saga. Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial ni el reparto confirmado. Se espera que la historia retome elementos clásicos, combinando humor negro, caos sobrenatural y nostalgia ochentera, con un enfoque en efectos prácticos y marionetas en lugar de CGI, tal como ha expresado Columbus en el pasado.

También se desconoce si a esta nueva película volverían actores del elenco original como Zach Galligan o Phoebe Cates y no hay información sobre nuevos personajes.

Aunque no se han confirmado fechas de rodaje ni locaciones específicas, se estima que la filmación comenzará en algún momento de 2026. El presupuesto no ha sido revelado, pero se espera una producción de alto perfil, posiblemente rodada en estudios de California o en locaciones urbanas que remitan al ambiente de las películas originales.

El primer éxito

La franquicia comenzó en 1984 con la película dirigida por Joe Dante, escrita por Columbus y producida por Spielberg. Fue un éxito rotundo, con más de 165 millones de dólares recaudados a nivel mundial y un presupuesto de apenas 11 millones.

Los Gremlins regresan

La secuela, Gremlins 2: La nueva generación, llegó en 1990 con un impacto menor pues consiguieron alrededor de 41 millones de dólares a nivel mundial, mientras que el presupuesto fue de 50 millones. No obstante, la película trajo una propuesta más satírica y experimental que la ha convertido en un clásico de culto.

Otros proyectos

En los últimos años, la franquicia ha mantenido su relevancia con series animadas como Gremlins: Secrets of the Mogwai (estrenada en Max en 2023) y Gremlins: The Wild Batch (2024), que han explorado precuelas y aventuras adicionales, atrayendo a nuevas generaciones mientras honran el legado original.

Fuente: Tribuna del Yaqui