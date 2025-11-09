(VIDEO) Alexis Ayala se pronuncia por primera vez sobre la comparación de Ninel Conde con Fátima Bosch

Ciudad de México.- Después de que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, faltara al respeto a Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo México 2025, el influencer Aarón Mercury, quien participó en la tercera edición de La Casa de los Famosos México 2025, se pronunció a favor de la modelo. Sin embargo, no fue el único integrante de esa edición del programa que se manifestó sobre el tema.

Se trata de la cantante mexicana Ninel Conde, quien, en los comentarios del video, comparó a su excompañero Alexis Ayala con Nawat y se puso a sí misma en el lugar de Fátima. Es importante recordar que, durante su estancia en el programa de Televisa, en una actividad Alexis le gritó a la actriz Elaine Haro: "¡Quítate!", porque necesitaba pasar rápidamente y se cruzó en su camino con la joven intérprete. Ninel no permaneció callada y comenzó a discutir con él por su supuesta actitud agresiva hacia las mujeres.

Alexis Ayala responde a Ninel Conde

Durante una transmisión en vivo, se le preguntó al actor sobre este asunto, a lo que respondió con total tranquilidad y evitó profundizar en el tema: "Ya lo vi. Miren, todos tienen su opinión; cada quien vivió las cosas a su manera, cada uno tiene su verdad… y también existe la verdad que percibe el público. La realidad es que todos lo experimentamos de manera diferente”, expresó ante sus seguidores.

Ninel conde asegura que Alexis Ayala es agresivo

Además, aprovechó la ocasión para desear lo mejor a todos, dejando muy claro que no tiene interés en generar polémica. Por el momento, la actriz que interpretó a Alma Rey en la popular telenovela de Televisa Rebelde (2004) no ha respondido a Alexis; sin embargo, en TRIBUNA, ante cualquier nueva declaración de Ninel, te mantendremos informado con todos los detalles en este portal.

"Yo, hacia adelante, les deseo lo mejor a todos, que vivan felices y con alegría. No me interesan los vínculos nocivos, no los quiero en mi vida. Necesito relaciones sanas y positivas, que me inspiren a dar lo mejor de mí. Estos lives me motivan a seguir adelante y a mostrar mi mejor versión. Agradezco mucho todo lo que me escriben", dijo Alexis Ayala, evitando así reavivar el conflicto.

