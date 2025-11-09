(VIDEO) Ana Gabriel sobre el crimen de Carlos Manzo: "Sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro"

Ciudad de México.- En un reciente show en Orlando, Florida, Ana Gabriel detuvo de manera inesperada su presentación para hablar sobre uno de los temas que actualmente es más doloroso para los ciudadanos de Michoacán: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El video fue inicialmente difundido por el periodista Carlo Uriel en TikTok y ahora circula en todas las redes sociales.

"Lo más cruel acaba de suceder con el alcalde de Uruapan. Quiero ofrecer mi más sentido pésame al Estado de Michoacán, pero sobre todo a Uruapan y sus habitantes", dijo la intérprete de Simplemente amigos, quien recibió un enorme aplauso de los asistentes como muestra de agradecimiento por solidarizarse con la tragedia. Sin embargo, la cantante continuó e hizo un llamado a los mexicanos para unirse contra la violencia.

¿Cómo murió Carlos Manzo?

Como te informamos en TRIBUNA, Carlos Alberto Manzo Rodríguez murió a los 40 años la noche del sábado 1 de noviembre en un hospital de Uruapan, luego de recibir siete impactos de bala que, según reportes, le disparó Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que el agresor fue reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Manzo

Ana Gabriel pide que México despierte

"México tiene que despertar. Somos más los buenos, y sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa si soy alguien que puede levantar la voz", aseveró, dejando claro que no busca hacerse relevante por este asunto, sino que habla como alguien que empatiza: "Yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy alguien con sentimientos y con un corazón que está herido por las muertes que están sucediendo", expresó visiblemente conmovida hasta las lágrimas.

uD83CuDFA4 ANA GABRIEL SOBRE CARLOS MANZO: “MÉXICO TIENE QUE DESPERTAR”



La cantante se pronunció sobre el caso de Carlos Manzo y afirmó que su comentario “la pone en peligro”.



“Pido perdón como mexicana por no saber defender a mi país, porque lo único que tengo es mi voz, mi canto”,… pic.twitter.com/5I1ox32oxK — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 9, 2025

En redes sociales, no solo los fanáticos sino también ciudadanos en general han agradecido a la artista por pronunciarse, a pesar del clima tenso que vive el país. Por el momento, ninguna figura de la política mexicana de alto rango, como Claudia Sheinbaum Pardo, ha respondido a Ana Gabriel. Por otro lado, el gobierno federal está elaborando el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui