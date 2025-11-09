(VIDEO) Karina Torres y Dr. Miguel Padilla protagonizan un intenso beso que desata comentarios en redes

Ciudad de México.- En redes sociales, hace un par de horas, se generó un tremendo escándalo después de que comenzara a circular un video que mostraba un intenso beso entre el Dr. Miguel Padilla, influencer y médico, y Karina Torres, integrante de Las Perdidas. El acercamiento fue tan apasionado que muchos fans se preguntaban si existe una relación entre estas dos personalidades de internet.

Toda esta situación ocurrió durante un evento en el que la famosa creadora de contenido realizaba uno de sus típicos shows junto a Paola Suárez. En el material audiovisual se observa el momento exacto en que Padilla se acerca a la amiga de Wendy Guevara, la toma de la cintura y le da un beso que provocó una ola de reacciones entre el público, que iban desde gritos hasta aplausos.

No pasó mucho tiempo para que se conocieran más detalles sobre este curioso encuentro, pues fue el mismo Padilla quien compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Karina Torres, acompañada del mensaje: "Conocí a mi crush". Cabe destacar que algunos seguidores habían pensado que el hombre del clip simplemente se parecía al médico, pero con esto quedó completamente despejada la duda.

Beso que encendió las redes sociales

Dr. Miguel Padilla quedó flechado

Al abrir la opción de preguntas, lo primero que quisieron saber los usuarios fue cómo besa la youtuber. "Ella es hermosísima, está preciosa, tiene una carita que desde que la ves… tiene un cuerpazo y además huele súper bien, como a florecitas. Yo le dije directamente: 'Oye, me gustaste, ¿qué onda?' y por eso me dio la oportunidad de darle un beso. Obviamente yo lo iba a aprovechar, ¿qué tonto lo iba a desaprovechar? Además, como que quedamos de cenar", relató entre sonrisas, casi como si reviviera el momento.

Karina Torres se besa con el Dr Miguel. pic.twitter.com/6pDiDtc73L — La Wendy (@LaWendyGuevara) November 8, 2025

Finalmente, el también tiktoker mencionó que estará esperando a que la comediante se comunique con él, pues comprende que debe estar ocupada con múltiples presentaciones. De hecho, su amiga Wendy Guevara compartió el video en X (antes Twitter) con la canción Cuando me enamoro, interpretada por los icónicos cantantes Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, como fondo musical.

Fuente: Tribuna del Yaqui