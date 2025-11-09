(VIDEO) ¿Verdad o broma? Karina Torres sugiere que pagó por besar a Dr. Miguel Padilla

Ciudad de México.- Con motivo del beso entre el Dr. Miguel Padilla, influencer y médico, y Karina Torres, integrante de Las Perdidas, que comenzó a circular por todas las redes sociales, no solo se pronunció el creador de contenido, sino que también la amiga de Wendy Guevara rompió el silencio a través de una transmisión en vivo en TikTok. En TRIBUNA te contaremos cada uno de los detalles.

En un fragmento, Karina aclaró que el ex del influencer Juan López (Juanchimy) "besa bien rico" y contó cómo la tomó de la cintura antes de plantarle aquel intenso beso que generó muchísimas reacciones en diversas plataformas: "Y luego me gustó bien harto porque me agarró de la cintura. Me agarró y me dio un beso así, ay me sentí un quesito, hermanas. Me sentí de esas espalditas chiquitas, acuerpadísimas", relató.

¿Son pareja?

Según la propia Torres, no son nada más que amigos, pues aunque ya se habían mensajeado antes con Miguel, recién lo conoció esa noche y dejó claro que solo mantienen una relación amistosa. En cuanto al contexto del beso, aparentemente ocurrió porque ella le preguntó si había algún inconveniente con que lo besara; al responder que no, fue cuando se planeó que tuvieran esa escena romántica en el escenario.

Wendy Guevara subió el video

Le ofreció dinero a cambio del beso

En un momento, Karina mencionó que traía $1,500 pesos y se ofreció a dárselos al influencer a cambio del beso, aunque se desconoce si esto fue solo una broma, lo que generó diversas interrogantes entre los usuarios: "Yo traía 1,500 y le dije que si se los daba, y me dijo que sí. Le dije, 'pero de verdad te vas a atrever a darme un beso con los 1,500', y me dijo 'sí guey, dámelos', y sí se los di y me besó”, recalcó entre risas.

Por último, Karina Torres volvió a reiterar que solo fue un beso. Sin embargo, todo parece indicar que el Dr. Miguel Padilla sí se ilusionó, porque, como informamos previamente en nuestro medio de comunicación, a través de una historia de Instagram les contó a sus seguidores que incluso quedaron en verse de nuevo cuando ambos tengan menos compromisos de trabajo. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esta probable pareja?

