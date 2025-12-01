¿Bebé en camino? Casandra Ascencio y Yomi, de 'Exatlón México', anuncian llegada de nuevo integrante

Ciudad de México.- Una vez más, la basquetbolista profesional de la liga femenil, Casandra Ascencio, y el luchador y exsoldado mexicano, Yomi, mayormente conocidos por ser exestrellas del Exatlón México, acaban de causar furor entre sus millones de seguidores en redes sociales, debido a que han anunciado la llegada de nuevo integrante a su familia de dos, ¿acaso viene bebé en camino?

Como se sabe, en el famoso reality deportivo de TV Azteca, varios de los atletas que han pisado las playas de la República Dominicana encontraron el amor y han salido varias con parejas, volviéndose unas de las más reconocidas del mundo del espectáculo, tal como sucedió con Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, que ya son padres de dos, o precisamente, su caso con Yomi, siendo bautizados como los 'Yomisandra'.

Aunque hay parejas que no han prosperado como se esperaba y toman caminos separados, en el caso de Casandra y Christian Anguiano, nombre real de Yomi, han pasado la prueba del tiempo y con más de tres años de relación amorosa han demostrado ser de las parejas más sólidas de la emisión. Incluso, en el tiempo que han estado juntos, en varias ocasiones se ha rumorado que serán padres o que ya se casaron, y ahora, ellos mismos han revivido los rumores.

El motivo es que hace un par de horas, los exintegrantes de Héroes vs Titanes, a través de su cuenta de Instagram, anunciaron con gran felicidad que dejaron de ser solo dos en su casa, y que ahora eran tres, destacando que ya son "Una familia de 3". Pero, ambos aclararon que no se trata de un bebé humano, sino que se han convertido en padres de manera inesperada con la llegada de una perrita a su vida.

Los 'Yomisandra', en su post compartieron una serie de fotos de su nueva integrante, 'Güera', agregando que antes jamás pensaron en tener un perro, pero ahora, le daban la bienvenida a ese ser que llegó sin esperarlo y ahora desean hacerlo feliz y darle una buena vida: "Todavía recordamos el día que platicamos si tendríamos perritos, nuestra respuesta inmediata fue ¡NO!... ¡Pero llegó! ¿Y ahora que hacemos? Bienvenida güera, esperamos hacerte muy feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui