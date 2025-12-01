Christian Chávez habla de Dulce María y aclara si habrá nueva reunión de RBD para hacer las paces

Ciudad de México.- En medio de su polémico pleito ante acusaciones de fraude a Gustavo Rosas, que fue su manáger durante la gira, Soy Rebelde Tour, el reconocido actor y cantante mexicano, Christian Chávez, acaba de dar una entrevista en la que habló de Dulce María y su relación actual, además de finalmente aclarar si habrá nueva reunión de todos los exintegrantes de RBD para tratar de hacer las paces por este tema.

En un reciente evento con Fey para hablar sobre la salud y la concientización del VIH/SIDA, fue cuestionado sobre sus excompañeras, como Maite Perroni en medio de su polémica por su peso, a lo que la defendió: "Esa pobre mujer, no paró, es una profesionista cab..., y ahora, se da un tiempo para disfrutar a su hija y la gente la empieza a criticar, eso no tiene mad...". Mientras que con el tema de Dulce, afirmó que mantienen mucha comunicación y se quieren, felicitándola una vez más por su segundo embarazo: "La quiero mucho, hablamos hace poco. Una vida siempre se celebra".

Ante esto, al hablar de la posibilidad de una nueva reunión, Christian declaró que es común a veces ver en Navidad los agarrones entre familiares, pero que tras una distancia prudente todo se calma y se reconcilian, y que eso pasa ahora con ellos, pues aunque él desea volverse a reunión con ellos, sabe que debe de dar tiempo y espacio: "La esperanza es lo último que muere. Yo soy el fan número 1 de RBD, a mi me dicen mañana y ya estaría yo trepado sobre el escenario, pero creo que a veces las cosas, tienen que pasar el tiempo, las heridas tienen que sanar".

Christian Chávez aplaude el mensaje que mandó Maite Perroni ante críticas por su apariencia física.



Al ser cuestionado con respecto a si cree que podría ser la persona que consiga esa reunión entre Maite, Dulce, Anahí y Christopher Uckermann, al inició se rió y bromeó al respecto, pero en un tono más serio, destacó que no cree tener ese poder de palabra para reunirlos y poder aclarar todo y volver al ruedo sobre los escenarios: "Ora, no sé, no, o sea, la verdad es que ojalá tuviera ese poder, peor la verdad es que no me siento capacitado, pero sí me gustaría".

Finalmente, declaró que su nuevo tema, Para Siempre, era precisamente pensando en la banda, en lo mucho que siempre son y serán para él, ya sea que estén juntos o separados: "Es una canción para el disco de RBD que nunca salió, esa canción representa eso, las personas que ya no están, lo que acaba, siempre va a ser parte de tu vida, y para mi esto, RBD y cada uno de sus integrantes siempre serán parte de mi vida".

