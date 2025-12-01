Christian Chávez manda contundente mensaje a Maite Perroni tras defenderse por críticas a su peso

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Christian Chávez, hace poco brindó una entrevista a programas como Venga la Alegría, en los que dejó en claro su postura de apoyo para su excompañera de banda y amiga, la actriz Maite Perroni, a la que le mandó un contundente mensaje ante las cámaras, aplaudiendo que se defendiera de las críticas a su peso en un post en su cuenta de Instagram.

Como se sabe, Maite después de compartir una foto al lado de Christopher Uckermann, comenzó a recibir una ola de comentarios negativos, en el que se burlan de su peso, a lo que ella no dudó en salir a alzar la voz, a defenderse y dejar en claro que su peso no la define como persona o profesionista, asegurando que se está en una época en el que la mujer ya no solo es una cara o un cuerpo bonito, sino que su fuerza, su inteligencia y su valor como persona es lo que debe de importar.

Ahora, a varios días de esta polémica, Christian, que también fue parte de Rebelde, novela en la que todos saltaron a la fama mundial, acaba de salir en defensa de Perroni, asegurando que es una mujer profesional, resaltando que ella ha sacrificado mucho por sus fans y lo da todo: "Primero le dije 'te admiro muy cab...', porque el video que hizo, es una persona que toma las riendas de la situación, y como decía, Maite cuando terminó RBD no dejó de trabajar, luego, viene la gira, se embaraza, al mes y medio de parir, se amarró para empezar a ensayar".

Tras hablar de todo su esfuerzo para la gira Soy Rebelde Tour, pese a que tenía semanas de haber dado a luz, Chávez afirma que el público debería de ser más amable y en vez de criticarla por finalmente descansar para disfrutar de su hija, su esposo y libertad, la llenen de malos comentarios por su peso, que considera no tiene importancia: "Esa pobre mujer, no paró, es una profesionista cab..., y ahora, se da un tiempo para disfrutar a su hija y la gente la empieza a criticar, eso no tiene mad...".

Finalmente, declaró que en su opinión, las redes sociales son un lugar extraño en el que la gente solo va a dejar sus frustraciones, cuando podría ser algo totalmente diferente, mejor y más positivo, por lo que eligió no adentrarse más en el tema de esta situación: "Yo creo que la onda es, pues no clavarse, de pronto hay mucha gente que se mete a las redes sociales para sacar su odio, su coraje, pero la verdad es que las redes son extrañas".

Christian Chávez aplaude el mensaje que mandó Maite Perroni ante críticas por su apariencia física.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/0OhFvunepP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui