Christian Chávez manda contundente mensaje a Maite Perroni tras defenderse por críticas a su peso

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Christian Chávez, hace poco brindó una entrevista a programas como Venga la Alegría, en los que dejó en claro su postura de apoyo para su excompañera de banda y amiga, la actriz Maite Perroni, a la que le mandó un contundente mensaje ante las cámaras, aplaudiendo que se defendiera de las críticas a su peso en un post en su cuenta de Instagram.
Como se sabe, Maite después de compartir una foto al lado de Christopher Uckermann, comenzó a recibir una ola de comentarios negativos, en el que se burlan de su peso, a lo que ella no dudó en salir a alzar la voz, a defenderse y dejar en claro que su peso no la define como persona o profesionista, asegurando que se está en una época en el que la mujer ya no solo es una cara o un cuerpo bonito, sino que su fuerza, su inteligencia y su valor como persona es lo que debe de importar.
Ahora, a varios días de esta polémica, Christian, que también fue parte de Rebelde, novela en la que todos saltaron a la fama mundial, acaba de salir en defensa de Perroni, asegurando que es una mujer profesional, resaltando que ella ha sacrificado mucho por sus fans y lo da todo: "Primero le dije 'te admiro muy cab...', porque el video que hizo, es una persona que toma las riendas de la situación, y como decía, Maite cuando terminó RBD no dejó de trabajar, luego, viene la gira, se embaraza, al mes y medio de parir, se amarró para empezar a ensayar".
Tras hablar de todo su esfuerzo para la gira Soy Rebelde Tour, pese a que tenía semanas de haber dado a luz, Chávez afirma que el público debería de ser más amable y en vez de criticarla por finalmente descansar para disfrutar de su hija, su esposo y libertad, la llenen de malos comentarios por su peso, que considera no tiene importancia: "Esa pobre mujer, no paró, es una profesionista cab..., y ahora, se da un tiempo para disfrutar a su hija y la gente la empieza a criticar, eso no tiene mad...".
Finalmente, declaró que en su opinión, las redes sociales son un lugar extraño en el que la gente solo va a dejar sus frustraciones, cuando podría ser algo totalmente diferente, mejor y más positivo, por lo que eligió no adentrarse más en el tema de esta situación: "Yo creo que la onda es, pues no clavarse, de pronto hay mucha gente que se mete a las redes sociales para sacar su odio, su coraje, pero la verdad es que las redes son extrañas".
