Drama en 'Exatlón México': Humberto Noriega arremete contra Mati Álvarez y la atleta lo pone en su lugar

Ciudad de México.- El polémico atleta de los rojos, Humberto Noriega, una vez más está dando de que hablar, tras desatar el drama en Exatlón México, debido a que en medio de una serie por la Supervivencia, sumamente molesto arremetió en contra de la querida Mati Álvarez, quien no tuvo reparo alguno para poner un alto de manera contundente y ponerlo en su lugar, afirmando su posición como una de las mejores.

Aunque de lunes a viernes hay competencias importantes y en el reality deportivo de TV Azteca, las rivalidades y la competitividad son inevitables, los domingos suelen ser los más intensos, dado a que es el día que uno de los atletas tiene sus horas contadas, a causa del Duelo de Eliminación y la última serie de la Supervivencia, para conocer a los cuatro atletas, ya sean varones y mujeres, según los que se encuentren en riesgo, deberán de pelear su permanencia.

El pasado domingo 30 de noviembre, los rojos tenían toda la presión para instalar a un segundo azul en la placa, debido a que ellos ya tenían a dos, Heber Gallegos y Mau Wow, por lo que pensaban que teniendo un segundo azul sería más sencillo el eliminar a uno de ellos. Sin embargo, al haber sido una competencia muy reñida, Humberto estalló molesto con sus compañeros, asegurando que Mati que no hacía las cosas por el equipo.

Noriega declaró que él estaba con la camiseta bien puesta y que no veía eso en todos, asegurando que Álvarez solo actuaba por ella misma, cosa que molestó a la atleta roja, quien lo puso en su lugar, afirmando que ella siempre veía por todos, que ella daba la cara siempre y por ello no quería que él le dijera nada de esas cosas porque no eran verdad, por lo que se puso de pie y le dijo que ella no iba a soportar esas cosas y se alejó.

La situación se puso tan intensa que sus colegas, como Heber Gallegos se metieron para calmar la situación, pues incluso comenzó a pedirle a Benjamín que no pasara en la segunda ronda, que le cediera su turno para él pasar, asegurando que él daría el punto de manera segura.

Fuente: Tribuna del Yaqui