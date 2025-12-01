Eduardo Capetillo Jr rompe el silencio sobre su ruptura con Carolina Ross, ex de Christian Nodal

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Eduardo Capetillo Jr, en un importante evento sobre la salud, acaba de brindar una entrevista para TV Azteca, en la que finalmente decidió romper el silencio sobre su sentir de la manera en que se dio su ruptura amorosa con Carolina Ross, la también cantante que es reconocido como una de las exparejas del intérprete del regional mexicano, Christian Nodal.

Como se sabe, Carolina fue parte de La Granja VIP, y aunque solamente duró una semana en la emisión, causó un gran shock, cuando afirmó que ella estaba siendo cortejada por el hijo del reconocido actor y cantante mexicano, Eduardo Capetillo, cuando salió a la luz que también estaba en una especie de relación amorosa con Fabiola Campomanes, que también entró al mencionado reality show.

Campomanes en ese momento volvió a negar rotundamente que tuviera una relación con Eduardo y que solo hicieron gran amistad en MasterChef Celebrity, sin embargo, Carolina afirmó que no necesitaba aclaraciones, ya que en realidad no le dolió que terminaran, solo que esperaba más honestidad: Yo andaba ahí como que viendo qué pedo. Entonces, yo me quedé, bestia. Él y yo... nunca ha pasado nada, solo ha sido jijiji, jajaja. No (me dolió), cero. Solo fue como que no andes jugando conmigo si ya traes algo con alguien

Ahora, el intérprete de Vas a Decir que Sí, en una reciente entrevista para varios medios de comunicación, como Venga la Alegría, durante evento para concientización del VIH/SIDA, al ser cuestionado por Ross y le expresaron lo mucho que lamentaban que no fueran pareja, este se mostró muy triste y aseguró que a veces las cosas simplemente no se dan: "No pues imagínate, y pues de repente pasa, de repente la vida del artista se vuelve un poco sola".

Sin dar detalles del porqué terminaron, el hijo de Biby Gaytán destacó que él siempre iba a estar para Carolina como un amigo que la apoya y que la quiere mucho, pues reconocida que es una niña muy linda y con mucho talento, por lo que no va a hablar mal de ella jamás y la apoyará siempre que pueda: "Caro es una niña bien linda, bien talentosa, y pues obviamente sabe que en mi cuenta con un amigo para siempre".

Eduardo Capetillo habla de la razón por la que su romance con Carolina Ross no progresó.



Fuente: Tribuna del Yaqui