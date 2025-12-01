Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 1 de diciembre de 2025: Predicciones de inicio se mes

Ciudad de México.- El último mes del año inicia con una energía intensa que, según los horóscopos de Mhoni Vidente, podría marcar un giro inesperado en distintos aspectos de la vida. Diciembre 2025 abre puertas, cierra ciclos y mueve emociones que estaban estancadas desde hace semanas. Hoy, lunes 1 de diciembre, los signos enfrentarán decisiones importantes, conversaciones que no pueden posponerse y oportunidades que llegan justo a tiempo para terminar el año con mayor claridad y fuerza. ¡Aquí todos los horóscopos de hoy!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY lunes 1 de diciembre de 2025

Aries

Un proyecto que dabas por perdido vuelve a tomar forma gracias al apoyo de una persona cercana. En el amor, se recomienda bajar la impulsividad para evitar malentendidos. Cuida tus gastos.

Tauro

Este lunes tendrás claridad para resolver un problema laboral que te venía preocupando. En lo personal, una conversación pendiente te dará mucha paz. Evita confrontaciones innecesarias.

Géminis

La comunicación será tu mejor aliada. Recibes noticias importantes que abren una oportunidad inesperada. Es un buen día para iniciar trámites o reorganizar pendientes.

Cáncer

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Un cambio en tu rutina te ayudará a sentirte renovado. En temas afectivos, alguien del pasado podría buscarte nuevamente.

Leo

Día favorable para tomar decisiones financieras o hacer ajustes en tu presupuesto. Evita actuar por orgullo en situaciones sentimentales. Un reconocimiento podría llegar antes de lo esperado.

Virgo

Se presenta un avance notable en cuestiones profesionales. La energía del día favorece la concentración y la planeación a largo plazo. En el amor, alguien muestra mayor interés hacia ti.

Libra

Hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, sentirás la necesidad de equilibrar tus emociones. Una noticia familiar te moverá, pero será positiva, según el horóscopo de Mhoni Vidente. Evita sobrecargarte de responsabilidades que no te corresponden.

Escorpio

Tu determinación te permitirá cerrar un ciclo que ya no te hacía bien. En el amor, la intensidad se mantiene, pero deberás ser claro con tus intenciones. Cuidado con decisiones impulsivas.

Sagitario

Inicias el mes con mucho brillo. Una propuesta laboral o económica podría sorprenderte. En lo emocional, te sentirás más ligero después de expresar algo que guardabas desde hace tiempo.

Capricornio

Este lunes trae estabilidad. Un acuerdo o negociación avanza a tu favor. En el ámbito sentimental, será un buen momento para fortalecer la confianza con tu pareja o alguien especial.

Acuario

Es un día ideal para aplicar ideas nuevas o retomar un plan personal que habías pausado. La creatividad se encuentra en su punto más alto. Mantén firme tu postura ante críticas.

Piscis

Mhoni Vidente anuncia un despertar emocional importante. Un sueño o señal podría ayudarte a tomar una decisión clave. Cuida tu descanso y evita saturarte de actividades.

