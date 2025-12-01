Horóscopos Nana Calistar HOY MARTES 2 de DICIEMBRE: El mensaje del Universo para tu signo con Luna en Aries

Ciudad de México.- Este martes 2 de diciembre de 2025 llega con una energía inspiradora y expansiva. La jornada está guiada por la carta del Tarot La Estrella, símbolo de esperanza, claridad y renovación interna. Además, Luna en Aries impulsa la acción, el coraje y la decisión firme. Es un día ideal para retomar metas, expresar aquello que habías guardado y dar pasos importantes hacia tu futuro. Por eso, Nana Calistar tiene un mensaje especial del Universo para tu signo en este día de fuerza y guía espiritual.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY MARTES 2 de diciembre de 2025

Aries

Martes de brillo y dirección, mi criatura del fuego. La Estrella te alumbra un camino que antes veías confuso. En el amor, llega claridad en una situación que te tenía inquieto. Confía en lo que sientes.

Tauro

Hoy se acomoda algo que venías esperando desde hace tiempo. No te aferres a lo viejo, suelta para recibir lo nuevo. En el amor, una conversación importante traerá equilibrio.

Géminis

Tu mente está más despierta que nunca. Aprovecha la inspiración que trae Sagitario. En el amor, te llega un mensaje que te ilusiona o te sorprende.

Cáncer

Día para avanzar sin miedo. La Luna en Aries te empuja a tomar decisiones valientes. En el amor, una emoción profunda se aclara y te guía a lo que realmente quieres.

Leo

Brillas y atraes, mi felino solar. Hoy todo se acomoda a tu favor. En el amor, alguien siente más de lo que dice y podrías notarlo claramente.

Virgo

El día te pide confiar más y controlar menos. La Estrella te abre una oportunidad inesperada. En el amor, una verdad te dará paz.

Libra

Martes ideal para armonizar lo que te rodea. Fluye con la energía, no luches contra ella. En el amor, se fortalece una conexión gracias a una charla sincera.

Escorpio

La claridad llega por fin. Hoy se ilumina un asunto que te tenía inquieto. En el amor, algo que parecía incierto empieza a resolverse.

Sagitario

Tu temporada te da fuerza extra. Hoy recibes una señal importante sobre un proyecto o relación. En el amor, te buscan, te piensan y te desean más de lo que imaginas.

Capricornio

La energía te empuja a avanzar, aunque tú quieras ir lento. Es momento de confiar en lo que ya sabes hacer. En el amor, se acerca alguien con intención real.

Acuario

La Estrella es tu carta, mi acuariano, así que hoy brillas más que nunca. Inspiras, conectas y atraes. En el amor, una revelación te hará sonreír.

Piscis

Martes de intuiciones fuertes. Escucha esa voz interna que te está guiando. En el amor, un sentimiento profundo comienza a tomar forma.

Fuente: Tribuna del Yaqui