¿Karime Pindter? Este exparticipante de 'Acapulco Shore' se integraría a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en Telemundo ya están preparando todo para la sexta temporada de La Casa de los Famosos, debido a que se ha comenzado a decir que uno de los más reconocidos exparticipantes de Acapulco Shore, sería uno de los nuevos integrantes que se verán en esta emisión tan esperada desde mediados de este 2025, ¿acaso esta celebridad se trata de Karime Pindter?

Aunque se llegó a pensar que en Telemundo darían una pausa al formato, al concluir La Casa de los Famosos All Stars, se confirmó que habría una sexta temporada, prometiendo que esta tendría un giro interesante con nuevos rostros. Desde entonces se ha especulado quienes podrían formar parte de esta emisión nueva, que se dice que podría estar Sergio Mayer o incluso una Erika Buenfil, que se dijo iba a estar en la tercer temporada.

La televisora en sí no ha dado nombres de ningún confirmado, pero tampoco de ninguno de aquellos famosos que tendría en la lista, sin embargo, el reconocido periodista argentino, Javier Ceriani, acaba de afirmar que los famosos que se encuentran en conversación con la producción de la siguiente temporada son, la actriz Laura Flores, la cantante Imelda Tuñón, la famosa María Raquenel, y la también actriz influencer, Romina Marcos.

Y luego está Karime Pindter, un fenómeno que nació desde la irreverencia, creció desde la vulnerabilidad y se convirtió, casi sin querer, en un espejo emocional para una generación completa’.



Pero de manera extraoficial se ha dicho que quienes están confirmados son Yina Calderón, que este 2025 brilló en La Casa de los Famosos Colombia, quién en varias ocasiones afirma que en enero se le verá de nuevo en el formato, pero no en su natal país, por lo que se ha dicho que es la versión de Telemundo, aunque no ha dado un sí o no a las especulaciones. Por otro lado, quién también se dice que ya es un hecho, es Tadeo Hernández.

Fue mediante la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Comadrita, que se dijo que el exparticipante de Acapulco Shore volverá a los realitys en la sexta temporada del proyecto antes mencionado, sin embargo, no reveló cuando sería confirmado. Cabe mencionar que hasta el momento, Tadeo no ha salido para responder a estos rumores, pero se espera que pronto hable al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui