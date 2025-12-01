Kim Kardashian tiene baja actividad cerebral, 'Zootopia 2', el nuevo fenómeno de Disney y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si pasaste el fin de semana desconectado y quieres saber las noticias más relevantes de tus artistas favoritos, mantente informado con el Tribuna Top 3 Espectáculos a través de la edición de este lunes 1 de diciembre. En el resumen de hoy, podrás conocer sobre la socialité estadounidense Kim Kardashian, que se sometió a un escáner cerebral que le reveló que tiene poca actividad del órgano.

Dua Lipa aparece en restaurante de CDMX

La cantante británica Dua Lipa fue captada este sábado en un popular restaurante de mariscos junto con su pareja en CDMX, previo a sus conciertos programados. Su presencia generó revuelo inmediato entre los comensales y fanáticos que no dudaron en compartir la emoción en redes sociales.



'Zootopia 2' es el nuevo fenómeno animado de Disney

La película de comedia infantil 'Zootopia 2' consiguió recaudar aproximadamente 556 millones de dólares a nivel mundial en apenas su primer fin de semana. A pesar de que su primera entrega se estrenó el 11 de febrero de 2016, sigue muy presente en la memoria de los pequeños gracias al enorme éxito que alcanzó.



Kim Kardashian tiene baja actividad cerebral

Recientemente, la socialité estadounidense Kim Kardashian se sometió a un escáner cerebral que le reveló que tiene poca actividad del órgano. Esta revelación ocurrió durante un reciente episodio del reality The Kardashians, donde Kim, acompañada de Scott Disick, se sometió a un escaneo cerebral realizado por el Dr. Daniel Amen.

