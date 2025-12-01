Lupillo Rivera afirma que Belinda no lo demandará por exponer su intimidad porque no hizo "nada malo"

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Lupillo Rivera, reafirmó su postura respecto a la historia que cuenta en su libro Tragos amargos, reiterando que seguirá firme en su decisión de hablar sobre la relación que asegura haber mantenido con Belinda. El cantante expresó: "No, no, no, porque no se hizo nada malo de mi parte. No se hizo nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener las cosas, ¿no? Toda la historia mía es la verdad, es la realidad".

Rivera insistió en que sus declaraciones son auténticas y que no tiene intención de falsear: "No hay ninguna mentira, todo fue real y pues hay gente que se dedica a tratar de decir que fue mentira, pero no. Hay gente que no le gusta". Aseguró también que quienes desaprueban su obra tienen la libertad de opinar, aunque dejó un mensaje directo: "Y a la gente que no le gusta mi libro ni mi historia, pues que no la lean, que va mucho a la ching..., así de fácil".

El conflicto entre Rivera y la actriz de Mentiras, La Serie, adquirió un matiz legal luego de que la cantante interpuso una denuncia en su contra por violencia digital y mediática. La querella argumenta que él habría divulgado aspectos de su relación íntima sin su consentimiento, tanto en entrevistas como en el contenido del texto. Esta acción judicial marcó un nuevo punto de tensión entre ambas figuras públicas.

Al ser cuestionado sobre el estado de este proceso, Lupillo respondió con cautela y sin detallar estrategias legales: "Pues todo va a seguir adelante, todo sigue adelante. Nada más en la espera, yo creo. No, no hay acercamiento, no, ninguno. Ninguno. Estamos esperando. Estamos esperando nada más". Con ello dejó claro que se mantiene pendiente de la evolución de la denuncia, pero sin novedades específicas.

Durante la conversación también surgieron preguntas sobre su situación sentimental actual con Taina Pimentel. Rivera reconoció que es natural continuar tras rupturas afectivas: "Pues es normal, es normal. Tiene que seguir uno adelante". Sin embargo, evitó confirmar oficialmente una relación, argumentando que no desea hablar sin la presencia de la actriz y modelo dominicana, ya que eran temas de dos.

El llamado 'Toro del Corrido' amplió esta idea al explicar por qué no profundiza en su vida emocional ante los medios: "Es que no, no, no, no me toca hablar así solo, necesito estar pues junto con ella para contestar todas las preguntas". Y sobre la idea de que sus parejas firmen un contrato, así respondió: "No, nunca lo he hecho, nunca he tenido necesidad, yo creo que cuando de veras crees en el amor no tienes esa necesidad". Con esta declaración, Rivera subrayó su intención de mantener la discreción en asuntos del corazón.

Pese a la controversia mediática y legal que lo rodea, el exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars se mantiene en su propósito de defender su derecho a narrar su versión de los hechos, mientras el procedimiento iniciado por Belinda continúa su curso. El caso sigue generando interés público y será la evolución jurídica la que defina los próximos pasos para ambas partes.

