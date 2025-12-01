Muere a los 88 años Fernando Vega en Cajeme, padre del cantante Sergio Vega 'El Shaka'

Ciudad de México.- El mundo de la industria musical se encuentra de luto por la lamentable pérdida de Fernando Vega Verdugo, padre de Sergio Vega 'El Shaka', uno de los cantantes más destacados del regional mexicano, especializado en los estilos de banda sinaloense y norteño. En redes sociales circulan numerosos mensajes dedicados a este hombre, quien fue la figura central de la dinastía Vega.

De acuerdo con información extraoficial, el señor falleció a los 88 años el 30 de noviembre de 2025. Aunque la causa exacta aún se desconoce, fue velado a las 14:00 horas en la Sala 1 de la Funeraria Capilla Esperanza, mientras que la misa de cuerpo presente se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre a las 12:00 horas en la parroquia Purísima Concepción, en Esperanza, Sonora. El entierro se realizará en el Cementerio Polvorín.

De hecho, el primer miembro de la familia que dio a conocer la noticia fue Jesús 'Chuy' Vega, hermano del intérprete de ¿Quién Es Usted?, quien perdió la vida tras ser asesinado el 26 de junio del 2010 por un comando armado que le disparó en más de 30 ocasiones mientras conducía por la carretera México 15, a punto de llegar a la caseta de cobro de San Miguel, en Los Mochis, Sinaloa.

"La familia Vega Cuarmea comunicamos con profundo pesar el sensible fallecimiento de nuestro padre, guía, gran ser humano y ejemplar hombre de bien, quien nos deja grandísimos recuerdos y un gran legado de lucha, trabajo, amor y servicio al prójimo. Descanse en paz y reciba la luz perpetua al lado de nuestro padre celestial", escribió este lunes 1 de diciembre Jesús en X (antes Twitter).

Descanse En Paz nuestro patriarca, Dios reciba en sus brazos a nuestro amado Don Fernando Vega Verdugo... pic.twitter.com/5xYOsErCQr — Chuy Vega Oficial (@ChuyVegaOfi) December 1, 2025

De lo poco que se sabe acerca de Vega Verdugo es que nació el 30 de mayo de 1996 y falleció ayer domingo, dejando atrás no solo un legado, sino también a su esposa Delfina Cuamea Orduño y a sus hijos Jesús, Freddy, Ramón y Cornelio. Asimismo, lo despiden sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos y en general numerosos amigos que lo acompañaron en diferentes etapas de su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui