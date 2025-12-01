¿Por Mariana González y su nueva bebé? Ramón Fernández confirma pleito con Vicente Fernández Jr

Ciudad de México.- El famoso cantante de pop country, Ramón Fernández, mayormente conocido por ser el hijo de Vicente Fernández Jr., acaba de brindar una entrevista en la que no tuvo reparos en confirmar que está peleado con su padre, el denominado 'La Oveja Negra', señalando que prefiere que su familia y la de su progenitor estén a parte, ¿acaso la pelea es a causa de su esposa, Mariana González y la bebé que esperan?

Como se sabe, en agosto de este 2025, el hijo mayor de Vicente Fernández y Mariana, confirmaron los rumores de que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común, que poco después, en vivo de Hoy Día, revelaron que se trataba de una niña, dejando en claro que estaban sumamente felices. Pero, en medio de toda esta emoción por el embarazo, comenzaron rumores de separación entre la familia Fernández.

¿El motivo?, después de que se revela el embarazo de Mariana, la dinastía no se hizo presente para felicitarlo, ni siquiera sus hijos, incluso su hermano menor, Alejandro Fernández, en una entrevista aseguró que no sabía que sería tío de nueva cuenta, hasta pensó que estaban bromeando: "No, no, no sabía. ¿No es el día de…? ¿No es el Día del Inocente?, ¿verdad? Ah, no, pues felicidades. Ah, ¿ya saben sexo y todo? Órale, no, pues bueno".

Y como diría mi madrina Carmelita: “¡albricias !” uD83CuDF89 Pues resulta que Vicente Fernández Jr., a sus 61 añitos bien vividos uD83CuDF77, se convertirá en papá gracias a su relación actual. La futura mamá es Mariana González, de 42 años uD83DuDC83, y ambos decidieron anunciar con bombo y platillo uD83DuDCE2… pic.twitter.com/PnzSA3VnN0 — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) August 20, 2025

Ahora, a meses de esta polémica, durante el podcast De qué estás hecho, Roberto, uno de los hijos de Vicente Jr., al ser cuestionado por su padre, declaró que estaban distanciado desde hace meses y que prefería mantenerse así, alejado y cada uno ocupándose de su familia, él con sus hijos y su padre con su esposa y su hija en camino: "Yo, de eso, no me gustaría hablar, simplemente les deseo lo mejor; tengo meses de no hablar con mi papá, meses. Cada quien su vida, cada quien sus familias, cada quien sus cosas, yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie y la gente piensa que la tengo".

Pese a que se le cuestionó que pasó entre ellos, el joven se negó a responder y decidió enfocarse en hablar de su carrera y el disco que sacó a inicios de este 2025, Para Ti. Ramón, al hablar del tema, confesó que no obtuvo ayuda de sus famosos parientes y que así desea seguir, abriéndose paso en el mundo de la música él sol, dejando en punto y aparte a sus primos y sus famosos tíos e incluso padre.

Fuente: Tribuna del Yaqui