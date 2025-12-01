¿Roberto Palazuelos, acusado de fraude? El actor aclara la clausura de su hotel por la Profeco

Tulum, Quintana Roo.- El reconocido actor de melodramas y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, ha decidido salir a aclarar porque clausuraron su tan famoso hotel de lujo, que está ubicado en Tulum, Quintana Roo, por orden de la Profeco, tras una inspección de rutina que suele hacerse para ver que todo está en orden, ¿acaso el actor de Televisa fue acusado de fraude?

Hace un par de semanas, Palazuelos se volvió noticia, después de que se revelara que la Procuraduría Federal del Consumidor, mayormente conocida como la Profeco, decidieron clausurar el hotel Diamante K ubicado en Tulum, Quintana Roo, bajo las acusaciones de poner precios excesivos marcados en la ley en las habitaciones y servicios de sus hoteles por casi el doble, además de otras aparentes irregularidades.

Ahora, el presentador del Hotel VIP, en una reciente entrevista, no dudó en defenderse, asegurando que son mentiras las acusaciones y que la única norma que violó ha sido que no aclara los mililitros en las bebidas, pero que todo lo demás está en orden conforme a la ley: "La única sanción de mi hotel Diamante K fue no tener escrito mililitros en el menú, no fue sancionado por ningún exceso, son mentiras, pues sin Palazuelos no hay nota, sigan haciéndome publicidad".

Ante esto, Palazuelos aseguró que las autoridades se están colgando de su fama para hacer la publicidad de que sí estarían haciendo su labor, y al ser tan conocido, el que cerrarán uno de sus hoteles era la prueba perfecto para ellos, por lo que pude transparencia y honor en la investigación: "La autoridad debe conducirse con verdad y honor, no se cuelguen de mi fama para hacerse publicidad, yo no veo ningún exceso en el acta. Solo veo que no tenía mililitros en el menú".

Finalmente, el actor de Mañana Es Para Siempre aseguró que no hay manera de que sus tarifas sean elevadas o mayores a lo que se dice en la ley, y que el precio está justificado en cantidades, servicio, zona y demás condiciones, por lo que reafirmó que estaba conforme a la ley: "No hubo ningún abuso de tarifas, ni nada, como lo están manejando, yo creo que lo están haciendo como para querer decir que sí trabajan o quererse pegar de la fama de uno para hacer ruido".

El Diamante K tiene 30 años abierto, es un lugar sumamente exitoso y de mis hoteles es el más económico así que no hay ninguna sanción mayor", concluyó.

